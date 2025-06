La Peugeot 508 disparait du catalogue et ce n’est pas une erreur 404

La Peugeot 508 disparait du catalogue Peugeot et ce n’est pas une erreur 404

C’est déjà la fin pour la Peugeot 508 : la deuxième génération de ce modèle apparu en 2011 n’est plus proposée au configurateur Peugeot. Ceux qui veulent en acheter un exemplaire neuf peuvent encore en trouver sur stock. Et malheureusement, la 508 II ne donne pas lieu à une suite, puisque Peugeot va à son tour délaisser le créneaux des berlines et breaks familiaux.

Une fin annoncée

Ce n’est pas une surprise de voir la 508 disparaitre, Peugeot n’ayant annoncé aucune suite pour ce modèle au terme d’une carrière mitigée. En 2024 en France, la 508 n’apparaissait même plus dans le top 100 des meilleures ventes.

Les autres constructeurs généralistes ont eux aussi abandonné ce segment. Renault n’a pas remplacé sa Talisman, Opel a mis fin au renouvellement de l’Insignia, et Ford a aussi stoppé sa Mondeo. Il reste encore Volkswagen, qui de son côté a tout de même proposé une nouvelle Passat SW.

Avec la fin de la 508, Peugeot abandonne la lignée historique des familiales comme la 504 ou la 406. La 508 en était l’héritière moderne, avec son style racé, sa silhouette tricorps et son dynamisme routier. Elle avait même eu droit à une version PSE, pour Peugeot Sport Engineered, que nous avions eu la chance de tester au Mans lors des essais presse. Celle-ci était tout simplement la Peugeot la plus puissante de la gamme, avec 360 ch.

La 508 PSE lors de notre essai au Mans

Une carrière en demi-teinte

Dès sa sortie en 2018, la 508 était proposée en essence et en diesel, mais avait aussi eu droit à une motorisation hybride rechargeable déclinée en plusieurs niveaux de puissance. En revanche la marque n’avait pas souhaité proposer sur la 508 la motorisation hybride MHEV de 136 ch arrivée en 2023 sur le précédent 3008. C’est peut-être la motorisation qui a manqué pour donner un sursaut au niveau des ventes, avec un tarif plus attractif.

Alors que la première 508 avait connu des ventes honorables, la seconde génération a vu ses volumes divisés par 2. De quoi inciter Peugeot à l’arrêter au terme d’une carrière assez standard de 7 ans.

Comme beaucoup d’autres constructeurs, Peugeot a fait le choix de miser davantage sur les SUV, dont les taux de croissance ont été fulgurants. Mais cette mode sera-t-elle pérenne dans le temps ?

Et maintenant ?

Peugeot ne semble pas prévoir de remplaçante directe pour la 508. Le futur se dessinera plutôt du côté des modèles surélevés, avec des offres électriques et hybrides rechargeables en priorité. Le nouveau Peugeot e-3008 symbolise déjà ce virage stratégique, lire notre essai du Peugeot e-3008 Dual Motor.

Les amateurs de berlines et de breaks devront donc se tourner vers les constructeurs premium (BMW Série 3, Audi A4, Tesla Model 3), ou vers les modèles asiatiques qui résistent encore sur certains marchés. En France, le choix se réduit d’année en année.

La dernière grande berline du catalogue Peugeot