DS N°8 Jules Verne : première série spéciale pour le SUV électrique

DS N°8 Jules Verne

DS Automobiles dévoile une version très exclusive de son nouveau SUV coupé 100 % électrique. Baptisé DS N°8 Jules Verne, ce modèle haut de gamme rend hommage à l’univers du célèbre écrivain français, avec un soin du détail inédit et une technologie de pointe.

Un design inspiré de la conquête spatiale

Habillée d’une teinte Bleu Topaze, la DS N°8 Jules Verne mise sur une silhouette fluide et aérodynamique, renforcée par des jantes forgées de 21 pouces au dessin travaillé. L’avant se distingue par une calandre lumineuse baptisée DS LUMINASCREEN, qui s’anime à l’allumage.

La thématique du voyage lunaire s’exprime aussi par de nombreux détails esthétiques : badge en forme de boussole avec la signature de Jules Verne à l’avant, emblème diamanté à l’arrière, pavillon noir contrastant… L’ensemble évoque un vaisseau prêt à décoller, à mi-chemin entre luxe automobile et fantaisie littéraire.

Un intérieur hautement personnalisé

L’ambiance intérieure reprend elle aussi les codes de la science-fiction romantique du XIXe siècle. On retrouve un cuir Nappa au tannage végétal associé à de l’Alcantara® Bleu Éternel, décoré de gravures dorées et de motifs célestes découpés au laser. Des panneaux en aluminium bouchonné viennent évoquer les machines à vapeur chères à Jules Verne, tout en apportant une touche de modernité.

Les sièges avant, au dessin bracelet de montre, sont électriques, massants, ventilés et chauffants. Ils intègrent également un chauffe-nuque, le DS NECK WARMER. Le logo DS rétroéclairé sur la planche de bord renforce l’ambiance feutrée de l’habitacle, baigné de lumière grâce au toit panoramique vitré.

Technologie embarquée et motorisations longues distances

Côté technologie, cette série spéciale embarque de nombreux éléments en série : conduite semi-autonome DS Drive Assist 2.0, vision nocturne, surveillance d’attention du conducteur, système audio Focal Electra 3D, et l’interface DS IRIS SYSTEM avec Chat GPT intégré.

Sous le capot, deux versions électriques sont proposées : une version à deux roues motrices de 245 ch, affichant jusqu’à 692 km d’autonomie, et une version à transmission intégrale de 350 ch, avec 645 km d’autonomie.

Le système de préconditionnement thermique de la batterie permet d’optimiser la recharge rapide, avec jusqu’à 200 km récupérés en 10 minutes, et un charge de 20 à 80 % en 27 minutes.

Des tarifs premium

Cette édition spéciale de la DS N°8 vise clairement le haut de gamme, elle est proposée à 76 600 euros pour la version 245 ch, et à 80 300 euros pour la version 350 ch. La nouvelle DS N°8 se positionne comme un modèle concurrent des marques premium allemandes. Elle espère rivaliser par exemple avec le nouvel Audi Q6 e-tron. Avec cette série spéciale également déclinée sur les DS 3, DS N°4 et DS 7, DS Automobiles espère créer une dynamique commerciale. La marque française peine en effet à trouver le chemin de la croissance, avec des ventes en baisse. Il faut espérer que la nouvelle DS N°8 sera plus plébiscitée pour la survie de la marque.