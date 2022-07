MG 4 Electric : autonomie, performances, prix

MG 4

La marque d’origine britannique MG mais désormais sous drapeau chinois poursuit son offensive, avec un développement de gamme important.

Cette fois-ci, MG nous a concocté une compacte électrique : la MG 4 Electric. Elle devrait être commercialisée en Europe au dernier trimestre 2022 !

Avec un design soigné, cette nouvelle venue risque de venir sérieusement taquiner ses concurrentes européennes.

Les dimensions de la MG 4 Electric

Compacte avant tout, la nouvelle MG 4 affiche une longueur de 4 287 mm, une largeur de 1 836 mm et une hauteur de 1 504 mm. Elle est basée sur une nouvelle plateforme MSP, et viendra concurrencer les Nissan Leaf, Volkswagen ID.3 et Renault Mégane E-TECH.

MG annonce que la finesse de sa batterie, avec une hauteur de seulement 110 mm, lui a permis de contenir la hauteur de sa nouvelle compacte. Elle est effectivement plus basse de 5 cm qu’une ID.3, mais au même niveau que la Mégane électrique.

L’espace à bord devrait donc en profiter. Une image plus bas nous montre la planche de bord très épurée, avec deux écrans pour l’instrumentation et le système d’info-divertissement, et une console avancée qui donne accès à une molette de commande et au frein à main électrique. Pas de surenchère donc sur la taille des écrans !

Performances de la MG 4

Avec le premier niveau de batterie, la MG 4 dispose d’un moteur électrique qui délivre 125 kW, soit 170 ch. La seconde version avec la batterie haute capacité dispose elle de 204 ch, qui sont envoyés à l’essieu arrière.

Les performances annoncées sont de 8 s pour le 0 à 100 km/h, et 160 km/h en vitesse de pointe.

Une future version plus puissante à transmission intégrale est également à l’étude…

Sur les premières versions, la répartition des masses est annoncée à 50/50 entre l’avant et l’arrière, un point positif pour la tenue de route.

La partie arrière de la MG 4 Electric

Autonomie

Deux batteries seront proposées avec une capacité de 51 kWh ou 64 kWh. Ce qui permet d’avoir deux niveaux d’autonomie de 350 et 450 kilomètres selon le cycle WLTP.

La nouvelle batterie “ONE PACK” est inaugurée sur cette MG 4 Electric, on la retrouvera sur les futurs modèles de la marque. Sa conception permet de proposer une One Pack avec des capacités allant de 40 kWh à 150 kWh ! Il serait même possible d’acheter une petite batterie pour commencer, et de la remplacer par une plus grande si on en a le besoin. MG souhaite proposer le système BaaS (Battery as a Service), qui permet d’échanger de batterie. A voir si cette possibilité arrivera en Europe, et à quel tarif.

Cette nouvelle batterie est aussi annoncée avec d’autres avantages, une très bonne durée de vie et une sécurité “zéro emballement thermique”.

Les prix de la nouvelle MG 4 Electric ne sont pas encore connus, mais ils devraient être agressifs. On imagine qu’elle pourrait débuter autour de 30000 euros prix catalogue, hors déduction du bonus écologique de 6000 euros.

L’intérieur de la nouvelle MG 4