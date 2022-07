Les prix de la nouvelle DS 7, ouverture des commandes !

Nouvelle DS 7

Présentée fin juin, la nouvelle DS 7 est déjà disponible à la commande, avec des prix qui commencent à 44700 euros. On est très très loin des 31200 euros demandés pour l’entrée de gamme au lancement en 2018 !

Mais il faut dire que les moteurs plus accessibles ont été chassés de la gamme. C’est le cas du moteur BlueHDI 130 BVM qui était proposé à ce prix de départ il y a quatre ans.

Une prise de la finition Bastille qui vous coûtera 44700 euros

Pour 44700 euros, vous aurez un BlueHDI 130 boite automatique, et la finition Bastille. La dotation comprend le freinage d’urgence automatique piloté par caméra et radar, l’aide au stationnement avant et arrière, l’accès et démarrage mains libre, les rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants, rabattables électriquement, l’alerte de Franchissement Involontaire de Ligne, les jantes alliage 18 » VIENNA, les sièges avant confort.

Délai de livraison indiqué sur le site de la marque : 17 semaines. Il faudra aussi ajouter un malus écologique de 400 euros.

Cette finition Bastille est aussi proposée avec la motorisation hybride rechargeable E-Tense 225 ch pour 53900 euros, et en E-Tense 4X4 300 ch pour 60200 euros.

Deuxième niveau de finition avec la DS 7 Rivoli

Cette fois-ci, les prix grimpent à 49500 euros avec un équipement en hausse : DS PIXEL LED VISION 3.0, caméra de recul, Montre rotative B.R.M. R180, Sièges avant électriques, Jantes alliage 19 » EDINBURGH, Surveillance d’angles morts, Vitres arrière et lunette arrière surteintées.

Cette finition est proposée avec les mêmes moteurs que précédemment, à 49500 euros en BlueHDI 130 BVA, 58300 euros en E-Tense 225, et 64800 euros en E-Tense 300 4X4.

DS 7 Crossback

DS 7 Opera : équipement grand luxe

En troisième niveau de gamme, la DS 7 Opera nécessite encore un effort financier de 5000 euros pour un achat classique. La dotation gagne les éléments suivants : Hayon motorisé avec accès bras chargés, Chargeur sans fil pour Smartphone, DS Drive Assist, Toit ouvrant panoramique électrique, éclairage polyambient, Sièges avant chauffants, massants et ventilés, Vitres latérales feuilletées acoustiques, sièges en cuir nappa avec confection bracelet…

Les prix débutent à 54500 en diesel 130 ch, avant de passer à 63300 euros en E-Tense 225 ch et 69600 euros en E-Tense 300 ch.

Édition Limitée nouvelle DS 7 E-TENSE 4×4 360 LA PREMIÈRE

Mais ce haut de gamme n’est rien en comparaison avec l’édition limitée La Première, qui se réserve la motorisation E-Tense 4X4 de 360 ch. A un prix qui n’a plus rien de raisonnable : 78 400 euros.

Le prix à payer pour une finition toute équipée, et pour bénéficier de la motorisation la plus puissante de la gamme.