A 18300 euros, la Citroën ë-C3 ( électrique ) devrait faire un carton en 2024

La nouvelle ë-C3

Jusqu’à présent, les voitures électriques étaient chères, trop chères pour de nombreux français. Mais l’année 2024 va apporter avec elle de nouveaux modèles aux tarifs bien plus compétitifs, à l’image de la nouvelle Citroën ë-C3. La nouvelle génération de la C3 est la première à être proposée en électrique, et bonus déduit, elle sera proposée sous la barre des 20000 euros. Une autre version encore moins chère est même attendue d’ici fin 2024. Voici comment la nouvelle ë-C3 va se positionner pour faire un carton.

Elle veut prendre la place de la Dacia Spring

Jusqu’à présent et en attendant l’arrivée d’autres modèles venus de Chine, la Dacia Spring était la moins chère des électriques. Mais sa provenance chinoise va la priver du bonus écologique 2024 : Dacia a donc pris une décision radicale pour la Spring.

En attendant le retour de ce modèle restylé, et sans doute repositionné en tarif, la nouvelle ë-C3 devrait donc devenir la meilleure affaire du marché.

Son prix de 23300 euros est un prix net, il ne faudra donc pas attendre de remise supplémentaire : une méthode qu’applique par exemple Dacia, mais aussi Tesla ( en dehors des modèles sur stock ). Mais les clients pourront bénéficier du bonus écologique 2024 de 5000 euros, voire de 7000 euros selon les conditions de revenus. De quoi faire tomber au minimum le prix de la petite française à 18300 euros ( 16300 euros avec le bonus de 7000 euros, voire même 14800 euros avec une prime à la conversion de 2500 euros en plus ). Si on peut se poser la question de pourquoi la petite Citroën n’était pas présente dans la liste des voitures éligibles au bonus 2024, la réponse est simple : pas encore homologuée ni commercialisée, elle répond aux conditions et sera donc confirmée par la suite.

Ce prix canon de 23300 euros avant bonus ou aide gouvernementale, Citroën le propose déjà dans une dizaine de pays d’Europe. Pour l’heure, il ne s’agit que de pré-commandes : les commandes officielles ouvriront au premier trimestre 2024.

Plus puissante et mieux armée en autonomie que la Spring 2023 avec 113 ch et 320 km d’autonomie, la Citroën sera ensuite déclinée dans une version économique moins puissante avec une batterie plus petite. Le prix visé sera de 19900 euros : de quoi passer sous les 15000 euros bonus déduit, pour tous !

Notons également que ce modèle fait partie des voitures proposées en leasing électrique à 100 euros ( et moins ) : la ë-C3 est promise pour seulement 54 euros par mois.

Attention toutefois, il ne faudra pas espérer prendre trop rapidement le volant de cette voiture, les premières livraisons ne débuteront en effet qu’à la moitié de l’année 2024, que ce soit en commande classique ou en leasing social.