Opel Corsa Electric 2024 : voici son prix toutes options

Opel Corsa Electric 2024

En France, l’une des citadines électriques les plus vendues n’est autre que la Peugeot e-208. Et sa cousine allemande partage avec elle de nombreux éléments techniques, étant donné qu’elle dispose de la même plate-forme et des mêmes motorisations. Restylée en 2023, l’Opel Corsa Electric 2024 est-elle la bonne affaire à ne pas rater ? Nous avons calculé son tarifs toutes options ! Attention, ça peut faire mal.

Un prix qui dépasse les 40000 euros avec toutes les options

L’Opel Corsa Electric 2024 est disponible dans deux niveaux de finition : Corsa et GS. Le premier prix débute à 36050 euros prix catalogue, et à 34550 euros sur le site Opel Store. La finition GS nettement mieux dotée débute de son côté à 36900 euros avec la motorisation de 136 ch ( 100 kW ).

Avec la nouvelle motorisation de 156 ch ( 115 kW ), le tarif est déjà plus conséquent puisqu’il atteint les 38100 euros sans options. Avouez qu’on est loin des tarifs des électriques les plus abordables.

Et le prix va encore pouvoir grimper : on peut ainsi ajouter en option la peinture métallisée à 550 euros, la sellerie mixte alcantara TEP à 900 euros, le toit vitré panoramique à 500 euros, les jantes alliage 17″ à 400 euros, les phares antibrouillard à LED à 250 euros, le chargeur embarqué triphasé 11 kW à 400 euros, le pack techno à 900 euros ( avec Phares avant adaptatifs Matrix IntelliLux LED avec 7 segments par phare, Phares antibrouillard avant LED, Régulateur de vitesse adaptatif ), le pack infotainment à 1300 euros ( Multimédia Avancé 10 » avec Navigation Connectée, Antenne requin, Chargeur de portable sans fil, Caméra de recul 180° digitale (HD), Seconde clé à télécommande, Entrée sans clé, Console centrale avec porte-gobelets, accoudoir central et rangements, Vitres arrière surteintées ), le pack confort à 500 euros ( Sièges avant chauffants, Volant chauffant en cuir multifonction 3 branches à méplat, Console centrale avec porte-gobelets, accoudoir central et rangements )…

De quoi atteindre un total de 43550 euros prix catalogue, une somme conséquente pour une citadine de 4 mètres de long ! Le prix peut cependant baisser grâce à la remise Opel Store de 1500 euros, et au bonus écologique ( le modèle est éligible au bonus écologique 2024 ).

Il est toutefois fort probable qu’Opel doive revoir ses prix à la baisse dans les mois à venir. Les constructeurs européens commencent à proposer des modèles électriques plus compétitifs, une nécessité notamment pour affronter Tesla et les constructeurs chinois. Avec une Citroën ë-C3 proposée dès 23300 euros et une Renault 5 électrique annoncée à 25000 euros, les prix devraient enfin baisser. De quoi favoriser la transition vers l’électrique, avec des tarifs plus abordables pour le commun des mortels. Il était temps…