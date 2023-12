Adieu au Lexus UX 250h, bienvenue au Lexus UX 300h 

Lexus UX 300h

Lexus fait évoluer la motorisation de son SUV compact hybride UX, ce qui au passage fait changer l’appellation du modèle. Le Lexus UX 250h est ainsi remplacé par l’UX 300h. En 2022, ce modèle avait déjà reçu un certain nombre d’évolutions techniques, ainsi que l’apport d’une finition F Sport Design plus accessible. La marque japonaise privilégie l’amélioration en continu plutôt que d’attendre un facelift pour réaliser des changements.

Plus de puissance pour le Lexus UX

Lexus annonce une puissance qui évolue de 184 à 199 ch, soit un gain de 8 %. Ce n’est pas une simple évolution de puissance, puisque ce SUV adopte le système hybride de cinquième génération. Celle-ci intègre une nouvelle batterie lithium-ion de 60 cellules et 222 volts, qui remplace l’ancienne batterie nickel-hydrure métallique de 180 cellules et 216 volts.

Et sur la version à quatre roues motrices, le moteur électrique placé à l’arrière est plus puissant : il développe désormais 30 kW soit 41 ch, contre seulement 5,3 kW, soit 7 ch, précédemment. Mais cela n’affecte pas la puissance cumulée, qui reste également de 199 ch avec la transmission intégrale e-Four. Désormais l’UX 300h 4X2 ne met plus que 8,1 s pour réaliser le 0 à 100 km/h, soit 4 dixièmes de mieux qu’avant. La version 4X4 s’en sort mieux, avec seulement 7,9 s pour un gain proche d’une seconde ! Le comportement est aussi amélioré sur cette version, avec le contrôle dynamique de la répartition du poids sur les essieux du système de transmission intégrale e-Four.

Et malgré les performances en hausse, l’efficience s’améliore, avec une réduction de la consommation et des rejets de CO2 de 12 %. Que demander de plus ? D’autres nouveautés par exemple…

Lexus UX

Quelques changements pour 2024

Lexus en profite pour introduire d’autres changements sur son SUV compact, comme l’ajout d’un nouveau cockpit digital de 12,3″, proposé en option. La sécurité progresse avec l’arrivée de plusieurs nouveautés. Une caméra a été ajoutée dans le volant pour le système Driver Monitor, qui surveille l’attention du conducteur afin déclencher par exemple un arrêt d’urgence en cas de malaise. Désormais en cas de risque d’être percuté par l’arrière, les feux de détresse vont clignoter rapidement ( Automatic Rear Flashing Hazard Lights ). Troisième évolution, l’assistance proactive à la conduite qui va utiliser la caméra frontale pour détecter par exemple les piétons ou encore les cyclistes à basse vitesse.

Une clé numérique est désormais disponible, avec une application dédiée qui permet à plusieurs utilisateurs d’ouvrir la voiture. Lexus a également ajouté une nouvelle couleur cuivre basson au catalogue, ainsi qu’une peinture bi-ton sur le haut de gamme F Sport Executive.

Les prix du nouveau Lexus UX 300h n’ont pas encore été annoncés : ils débutent actuellement à 41990 euros pour la motorisation 250h. Ce SUV est également proposé en 100 % électrique, avec l’UX 300e qui propose jusqu’à 448 km d’autonomie avec sa batterie de 72,8 kWh. Une évolution qui était apparue au printemps, avec 40 % d’autonomie supplémentaire par rapport à la version de lancement.