La Volkswagen ID.3 boucle une année 2023 désastreuse

Volkswagen ID.3 2023

Après le scandale des TDI truqués, la direction de Volkswagen a réorienté ses projets vers le développement accéléré d’une vraie gamme électrique. Alors que la précédente Golf avait été déclinée en électrique, la marque allemande a préféré proposer en parallèle de la Golf 8 thermique une inédite ID.3. Une compacte électrique qui était au départ très prometteuse : mais les chiffres de ventes ne sont malheureusement pas à la hauteur, et la marque rencontre de vraies difficultés. Malgré le restyling, les ventes de l’ID.3 ne sont pas reparties de manière suffisante.

Des chiffres 2023 très parlants

En France, Volkswagen est l’un des principaux importateurs de voitures. La marque a toujours su s’imposer dans les premières places, ce qui est toujours le cas avec plusieurs modèles très diffusés. la Polo s’impose ainsi comme la 18ème vente du marché français sur les 11 premiers mois de l’année 2023, le T-Roc est également bien placé à la 22ème place du classement. Tiguan, Golf et T-Cross sont ensuite présents aux 32ème, 34ème et 44ème places des ventes.

Pour l’ID.3 qui est pourtant censée être un modèle majeur et accessible de la gamme, les ventes ne sont pas aussi florissantes. Elle ne se classe qu’à la 84ème place du marché français, loin derrière les best-sellers de la gamme thermique. Avec 4324 exemplaires vendus, l’ID.3 se situe à plusieurs encablures derrière ses principales concurrentes. Tesla a vendu 19749 Model 3, Renault 15862 exemplaires de sa Megane E-TECH, et la MG4 fanfaronne avec 15934 unités.

Les ventes de l’ID.3 sont bien plus faibles que ce que Volkswagen avait prévu : la marque a même du stopper la production de l’ID.3 en raison d’une demande insuffisante pendant plusieurs semaines cet automne. Du côté de Volkswagen, cette contre-performance de l’ID.3 est en partie expliquée par la concurrence chinoise et celle de Tesla.

Mais la voiture en elle-même n’est elle pas également à mettre en cause dans ces résultats ? Car on ne peut pas dire que ce modèle n’ait pas rencontré les critiques, que ce soit de la part de la presse ou des utilisateurs. L’ergonomie a par exemple été décevante, tout comme la qualité perçue dans l’habitacle. Esthétiquement, l’ID.3 est « typée voiture électrique », mais sans pour autant parvenir à séduire. A la fois fade et trop éloignée des canons de beauté habituels ou encore d’une Golf, l’ID.3 n’est pas parvenue à se renouveler suffisamment lors de son restyling. On termine avec les tarifs : ils ne sont pas donnés, puisqu’ils débutent actuellement à 42990 euros. La Megane E-TECH est déjà plus concurrentielle, avec un prix de départ de 38000 euros ( avant bonus ). Et ne parlons pas des 29990 euros de la MG4 d’entrée de gamme.

En attendant la prochaine génération, la Volkswagen ID.3 va donc devoir baisser ses prix pour parvenir à redresser la pente, ou du moins se maintenir et ne pas dégringoler encore davantage…