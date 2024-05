Les prix et la gamme du Volkswagen T-Cross restylé 2024

Volkswagen T-Cross 2024

Le tout nouveau Volkswagen T-Cross restylé arrive sur le marché français avec une gamme rafraîchie et des équipements améliorés, le plaçant en concurrence directe avec le trio français composé des Citroën C3 Aircross, Peugeot 2008 et Renault Captur. Avec un prix de départ de 25 790 euros, le T-Cross restylé offre de nouveaux atouts pour séduire les amateurs de petits SUV. Voici les détails de la nouvelle gamme de ce petit crossover urbain.

Cinq niveaux de finition, deux motorisations

Le Volkswagen T-Cross restylé arbore un tout nouveau look, avec de nouveaux feux et boucliers, ainsi qu’une présentation intérieure revue pour une expérience plus moderne et attrayante. De nouveaux équipements de série viennent également enrichir le tableau, notamment des projecteurs à LED et un tableau de bord numérique. La gamme du T-Cross 2024 démarre à 25 790 euros et se compose désormais de cinq niveaux de finition : Life, VW Edition, Life PLus, Style et R-Line. Cette variété permet aux acheteurs de choisir le modèle qui correspond le mieux à leurs besoins et préférences.

L’évolution ne se limite pas uniquement à l’esthétique sur le SUV restylé, car la gamme de motorisations du T-Cross subit également des changements. Le moteur 1.0 TSI de 95 ch avec boîte manuelle reste inchangé. En revanche, le moteur essence trois cylindres 1.0 TSI de 110 ch voit sa puissance augmenter à 116 ch, mais il n’est désormais disponible qu’avec une transmission à double embrayage DSG7.

En entrée de gamme Life, le T-Cross l’équipement est déjà complet : Assistant de maintien de trajectoire ‘Lane Assist’, Aide au stationnement avant/arrière, climatisation, Feux de jour avec allumage automatique des projecteurs et fonctions Coming Home et Leaving Home automatiques, Jantes en alliage léger 16″ ‘Nottingham’, Siège passager avant rabattable, Combiné d’instruments entièrement digital ‘Digital Cockpit’.

T-Cross Life 1.0 TSI 95 ch BVM5 : 25790 euros

T-Cross Life 1.0 TSI 116 ch DSG7 : 28660 euros

VW Edition au prix de la version Life

En deuxième niveau, le T-Cross 2024 VW Edition est actuellement au même tarif de 25790 euros. Ses équipements supplémentaires sont donc offerts : Caméra de recul ‘Rear view’, peinture métallisée, Assistant de conduite semi-autonome ‘Travel Assist’, Système Audio & Infotainment ‘Ready 2 Discover’, Système de déverrouillage et de démarrage sans clé ‘Keyless Access’ et Vitres arrière et lunette arrière surteintées à 65%.

T-Cross VW Edition 1.0 TSI 95 ch BVM5 : 25790 euros

T-Cross VW Edition 1.0 TSI 116 ch DSG7 : 28660 euros

La version Life Plus très proche en équipement et facturée plus cher n’a donc pas trop d’intérêt dans l’immédiat ! Par rapport à l’édition VW, elle donne accès en série au système Navigation & Infotainment ‘Discover Media’.

T-Cross Life Plus 1.0 TSI 95 ch BVM5 : 26950 euros

T-Cross Life Plus 1.0 TSI 116 ch DSG7 : 29820 euros

Des versions Style et R-Line chères mais bien équipées

Il faut ensuite ajouter près de 2280 euros pour accéder au coeur de gamme Style, un effort conséquent car la version 1.0 TSI 95 ch n’est pas proposée. La dotation gagne de nombreux équipements :

Chargeur de smartphone par induction

Digital Cockpit Pro

Jantes en alliage léger 17″ ‘Manila’

Projecteurs avant ‘IQ.Light Matrix LED’

Sièges avant confort avec réglage lombaire

Système de verrouillage et de démarrage sans clé ‘Keyless Access’

T-Cross Style 1.0 TSI 116 ch DSG7 : 32100 euros

T-Cross Style 1.5 TSI 150 ch DSG7 : 33900 euros

Très proche en tarif de la version Style, la version R Line mise davantage sur le look avec de série :

Caméra de recul ‘Rear view’

Chargeur de smartphone par induction

‘Digital Cockpit Pro’

Jantes en alliage léger 17″ ‘Valencia’

Projecteurs IQ.Light Matrix LED

Sièges avant confort avec réglage lombaire

Système de verrouillage et de démarrage sans clé ‘Keyless Access’

Vitres arrière et lunette arrière surteintées à 65%

T-Cross R-Line 1.0 TSI 116 ch DSG7 : 32410 euros

T-Cross R-Line 1.5 TSI 150 ch DSG7 : 34210 euros

Sur les quatre premiers mois de l’année, le Volkswagen T-Cross 2024 se situe à la 23ème place du marché français. En interne, il est derrière le T-Roc mais devance désormais la Polo !

