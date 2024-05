Nissan Juke 2024 : la gamme et les prix

Nissan Juke 2024

La nouvelle gamme du Nissan Juke 2024 est arrivée en concessions en avril. Ce petit SUV fait partie des 50 voitures les plus vendues en France en 2024, même s’il est assez loin de ses concurrents principaux comme le Renault Captur et le Peugeot 2008.

Deux motorisations et cinq finitions pour le Nissan Juke 2024

Deux motorisations sont proposées sur le Juke : le 3 cylindres 1.0 DIG-T 114 proposé en boite manuelle à 6 rapports ou en boite double embrayage DCT à 7 rapports, ou la motorisation Hybrid 143.

Si les émissions de CO2 du Juke DIG-T 114 le condamnent en France à un malus écologique ( elles sont comprises entre 133 et 141 g ), la version hybride elle parvient à y échapper et se situe en zone neutre ( 107-112 g/km ). Cette motorisation hybride est la même que sur les Renault Clio, Captur et Symbioz hybrides. Elle combine un moteur essence qui développe 94 ch et 148 Nm de couple, un moteur électrique de 36 kW / 49 ch et 205 Nm, et une batterie électrique de 1,2 kWh.

Seul bémol : un surcoût de 3600 euros entre le DIG-T 114 DCT 7 et la motorisation hybrid 143, facturée au prix fort.

La gamme du Juke 2024 comprend ensuite pas moins de 6 niveaux de finition en comptant la version dédiée aux professionnels : Acenta, Business Edition, N-Connecta, Tekna, N-Sport et N-Design. Les prix débutent désormais à 25400 euros, ce qui reste raisonnable avec un équipement qui n’est pas dépouillé pour autant. Mais la montée en gamme se poursuit jusqu’au Juke N-Design Hybrid 143 facturé 36650 euros : un prix conséquent pour un SUV de cette catégorie !

Il sera donc plus raisonnable de rester sur une version à un prix compétitif, comme par exemple le niveau de finition N-Connecta.

Les équipements de chaque finition du Juke

Juke Acenta : Jantes 17 » avec enjoliveurs bi-ton, Régulateur et limiteur de vitesse, caméra de recul, Apple CarPlay et AndroidAuto sans fil, Ecran tactile central 12,3 », Prévention de franchissement de ligne intelligent, Système de détection de fatigue intelligent, Feux de route adaptatifs, Frein à main électrique avec aide au stationnement / démarrage, Freinage d’urgence intelligent avec détection piétons et cyclistes, Combiné d’instrumentation couleur 7″ TFT, climatisation manuelle, Accoudoir central avant, Détecteur de luminosité avec allumage automatique des feux, Feux avant LED, Eclairage d’accompagnement automatique.

Juke N-Connecta : Combiné d’instrumentation digital 12,3 », Navigation NissanConnect et services connectés, Radars de stationnement avant et arrière, Chargeur à induction, Intelligent Key – Système d’ouverture et de démarrage sans clé, climatisation automatique, Rétroviseurs extérieurs dégivrants et rabattables automatiquement, Ciel de toit Noir, volant gainé cuir, Rétroviseur intérieur électrochromatique.

Juke Tekna : Sellerie TEP / Cuir noir, Technologie de conduite assistée Propilot, Nissan AVM 360°, Bose Personal Plus, Jantes alliage 19 » noires, Régulateur de vitesse intelligent…

Juke N-Sport : Sellerie et intérieur TEP noir / Alcantara jaune exclusif, peinture bi-ton, Bose Personal Plus, Baguettes de personnalisation extérieure noires, Jantes alliage 19 » Akari noires.

Juke N-Design : Peinture bi-ton, Sellerie et intérieur Cuir / TEP / Alcantara noir exclusif, Sièges, volant, pare-brise chauffants, Technologie de conduite assistée Propilot, Nissan AVM 360°.

Le Nissan Juke 2024 s’offre donc quelques modifications pour relancer ses ventes : c’est la dernière ligne droite pour ce modèle thermique. Dans deux ans, le Juke de nouvelle génération devra complètement revoir sa copie : il basculera sur une formule 100 % électrique.

La planche de bord bénéficie de plusieurs changements

TARIF NOUVEAU NISSAN JUKE



Tarif (€ TTC)

nouveau Juke Acenta Business

Edition N-Connecta Tekna N-Sport N-Design DIG-T 114

BVM 6 25 400€ 26 250€ 27 600€ 29 700€ 30 350€ 31 350€ DIG-T 114

DCT 7 27 100€ 27 950€ 29 300€ 31 400€ 32 050€ 33 050€ Hybrid 143 30 700€ 31 550€ 32 900€ 35 000€ 35 650€ 36 650€