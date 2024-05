La nouvelle BMW M4 CS est arrivée !

BMW M4 CS

Plus légère, plus puissante, la nouvelle BMW M4 CS arrive au catalogue dès la fin du mois de mai. Que nous réserve cette nouvelle déclinaison de la M4 ?

Une puissance boostée à 550 ch

Sous le capot de cette nouvelle BMW M4 CS, on retrouve le six cylindres en ligne de 3,0 litres M TwinPower Turbo, qui développe ici 550 ch. C’est donc 20 ch de plus que sur une BMW M4 Competition M xDrive Coupé. Ils ont été obtenus en modifiant la pression de charge maximale des deux turbocompresseurs mono-scroll à 2,1 bars, et avec des changements au niveau de la gestion du moteur.

Ce moteur est associé à une boîte de vitesses M Steptronic à huit rapports.

La puissance est transmise aux quatre roues par une transmission M xDrive qui privilégie les roues arrière. Et en désactivant le DSC, il est même possible d’envoyer la totalité de la puissance aux roues arrière, de quoi ravir les adeptes des propulsions BMW.

Les performances devraient aussi satisfaire les adeptes de sportives, avec seulement 3,4 secondes pour le 0 à 100 km/h. Sur le circuit de la Nordschleife du Nürburgring, la nouvelle M4 CS a pu effectuer un chrono de 7 min. 21,989 sec. ( 7 min. 15,677 sec pour la M4 CSL )

BMW M4 CS

Un design travaillé

Même si elle ne possède pas le L qui signifie léger pour la M4 CSL, la M4 CS est tout de même 15 kg plus légère que la M4 normale. Plusieurs éléments de carrosserie sont en fibre de carbone : le spoiler avant, les coques de rétroviseurs, le spoiler de coffre et le diffuseur de pare-chocs arrière, mais aussi le capot et le toit.

Esthétiquement, la M4 CS présente des jantes alliage légères chaussées en 275/35 ZR19 à l’avant et 285/30 ZR20 à l’arrière. Elles abritent des freins M Composites avec des étriers rouge ou noir, qui peuvent être remplacés par étriers des freins en céramique M Carbon en rouge ou or mat.

Les connaisseurs reconnaitront le style des jantes de la M4 CSL…Elle lui emprunte également ses feux arrière à technologie Laserlight, et ses feux avant avec des éléments jaunes pour faire référence aux GT de compétition.

Moins exclusive que la M4 CSL, la M4 CS conserve également des sièges arrière. Son prix a déjà été fixé à 162000 euros, tout de même ! Avec 232 g de rejets de CO2, il faudra aussi ajouter le malus écologique de 60000 euros. Il n’y aura que 74 exemplaires pour le marché français.

Les jantes alliage de la M4 CS

La fibre de carbone est présente et visible

Le sigle spécifique M4 CS

Les Sièges baquets M Carbon au design exclusif

La planche de bord de la nouvelle M4 CS

La nouvelle M4 CS