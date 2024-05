Dacia Bigster : toutes les infos sur le futur SUV 7 places !

Dacia Bigster Concept

Dacia a annoncé le Bigster avec un concept-car : ce nouveau modèle devrait arriver sur le marché d’ici la fin de l’année 2024, et viendra coiffer la gamme au-dessus du nouveau Duster.

Avec un design entièrement inédit et déjà en vigueur du le Duster, le Dacia Bigster annonce une nouvelle ère pour Dacia. Il profitera de son gabarit et de sa silhouette de SUV pour imposer une prestance inspirée par certains concurrents. La face avant mettra en avant le nouveau logo avec les D et C présentés sous forme de chaînons, et des blocs optiques affinés dans le prolongement de la calandre. L’aspect robuste sera renforcé par le capot horizontal et sculpté, et par le bouclier qui présente un renfort autour de la prise d’air inférieure. La signature lumineuse est connue des dernières Dacia actuelles.

Ce nouveau haut de gamme pour la marque roumaine devrait mesurer 4,60 m de long, ce qui lui permettra d’accueillir jusqu’à 7 personnes sur trois rangées de sièges. Il mesurera ainsi une vingtaine de centimètres de plus que son petit frère.

Les motorisations du futur Dacia Bigster

Comme le veut la politique Dacia, une motorisation à bi-carburation GPL sera proposée en entrée de gamme. Un type de motorisation très plébiscité en France sur les modèles de la marque roumaine.

Mais il ne s’agira pas du bloc ECO-G 100 ch actuellement disponible sur les Sandero, Jogger et Duster. Le Bigster aura droit à une nouvelle motorisation, à savoir le 3 cylindres 1.2 qui sert de base à l’Austral E-TECH de 200 ch. Ici pas d’hybridation : ce moteur développera alors entre 120 ch et 130 ch, et sera compatible au GPL.

La présence d’un turbocompresseur devrait être positive sur les reprises, par rapport à l’actuel moteur de 100 ch atmosphérique.

Juste au-dessus, un Dacia Bigster essence 1.2 de 130 ch MHEV sera également proposé. Un moteur tout simplement emprunté à son cousin, le Renault Austral. Cette motorisation devrait être la seule à être proposé en deux ou quatre roues motrices.

La motorisation full hybride de 140 ch sera certainement plébiscitée par un certain nombre d’acheteurs, pour échapper au malus et réduire la consommation. Cette motorisation présente sur les Jogger et nouveau Duster combine un quatre cylindres essence 1.6 de 94, un petit moteur électrique, une boite à crabots et une batterie électrique de 1,2 kWh.

Dacia ne prévoit pas de version 100 % électrique du Bigster, basé sur la plate-forme CMF-B des Jogger et Clio 5.

Dacia Bigster Concept

Quel prix pour le futur Dacia Bigster ?

A l’heure actuelle, le nouveau Dacia Duster est proposé à partir de 19690 euros. Un tarif qui n’a cessé de progresser !

De son côté le Bigster est censé coiffer la gamme, et présentera un gabarit plus conséquent ainsi que des prestations supérieures. Le prix de base pourrait donc dépasser les 21000 euros en entrée de gamme. Sachant que désormais Dacia délaisse les versions dépouillées, qui ne séduisent pas la clientèle française.

Dacia favorise ainsi la montée en gamme, avec de meilleures prestations que celles proposées dix ans en arrière.

Au sommet de la gamme, les versions les mieux équipées du Dacia Bigster Hybrid 140 devraient donc largement passer la barre des 30000 euros.