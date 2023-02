Un prototype de la future Tesla Model 2 surpris ?

Un étrange prototype de Tesla Model 2 surpris ?

Le spécialiste de l’espionnage Autospy a révélé une série de photos d’une potentielle Tesla, qui pourrait au premier abord être prise pour le futur Model 2.

Malgré un camouflage zébré, les formes du modèle sont ici très peu cachées : on distingue au final le profil et la caisse d’un Mazda CX-30 ! Esthétiquement, les seuls éléments non camouflés sont des éléments Tesla qui pourraient avoir été repris à un Model Y : que ce soit les projecteurs avant, les feux arrière ou les jantes alliage 19″.

C’est donc à un petit crossover que nous avons affaire. Problème : Mazda et Tesla n’ont signé aucun partenariat, d’où l’étrangeté de ce prototype.

Une compacte Tesla attendue depuis longtemps

Le public attend avec impatience l’arrivée d’une Tesla plus compacte et aussi plus accessible, avec des prix plus proches des 30.000 euros. Aux Etats-Unis, ce modèle pourrait même s’afficher à 25000 dollars ! Il s’agit en effet d’une promesse d’Elon Musk, pour l’instant non tenue. On espère que ce sera le cas avant que le dirigeant et milliardaire ne soit parvenu à installer une colonie sur Mars ! Elon Musk avait évoqué ce modèle en 2020, lors du « Battery Day ».

L’Investor Day aura lieu début mars, Elon Musk devrait annoncer les évolutions de la gamme à cette occasion destinée à booster le titre en bourse. Une Tesla Model 2 aurait donc toute sa place parmi les annonces faites le 1er mars prochain. Le troisième Master Plan de Tesla sera dévoilé, et fera suite aux derniers plans de 2006 et 2016.

Pour l’heure, la présentation d’une Model 2 moins chère n’est pas prioritaire pour la marque. Elle volera très certainement la vedette au Model 3, avec un risque de cannibalisation en interne assez élevé.

Au plus tôt, la Tesla Model 2 devrait ainsi être présentée au public courant 2024.

