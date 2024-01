DS 3 Edition France : DS casse les prix, mais ne propose pas l’hybridation

DS 3 Edition France

A l’occasion d’une année qui s’annonce très riche en actualité pour la France, notamment avec les jeux olympiques de Paris, DS a souhaité mettre en avant ces modèles made in France. Le nouveau crossover DS 3 Edition France arrive donc avec une présentation spécifique et plus d’équipements : vaut-il le coup par rapport au reste de la gamme ?

Une série bien positionnée avec le look Performance Line

Précisons pour commencer que DS vient de repositionner son petit crossover qui ne réalise pas vraiment un carton au niveau des ventes. Bon point : les tarifs commencent à 30500 euros, soit tout juste 500 euro de plus que la finition Bastille d’entrée de gamme. Cette édition limitée s’annonce donc comme moins exclusive que la série Esprit de Voyage, toujours proposée au catalogue à partir de 36450 euros.

Mieux encore, pendant sa commercialisation le DS 3 Edition France remplace la version Performance Line. Il reprend une présentation dynamique : Calandre Noir Brillant et inserts noirs poli miroir, Jantes alliage 17’’ DUBLIN, Décors extérieurs DS WINGS Noir Brillant et badges exclusifs avec les éléments du drapeau tricolore.

L’intérieur n’est pas en reste avec une sellerie Alcantara Noir profond et tissu tressé Basalte avec Alcantara et ciel de pavillon Gris Galet, mais aussi le Pack Dynamique avec affichage « sport » sur le combiné, coloration sonore numérique et direction affermie sur PureTech 130 Automatique et BlueHDi 130 Automatique, l’Accès et Démarrage mains libres Proximity, l’Aide au stationnement avant, arrière, 360 VISION et surveillance des angles morts, MirrorScreen sans fil via Wifi…

Pas d’hybride encore, et de l’électrique trop cher

De nombreuses motorisations sont disponibles, en thermique et en électrique. Petit bémol : en thermique les motorisations hybrides ne sont pas encore là, il faudra se contenter du Puretech en 100 et 130 ch. Le SUV DS 3 conserve aussi une offre diesel, qui se fait rare : elle a disparu sur le cousin Peugeot 2008 le mois dernier ! En thermique les prix sont contenus entre 30500 et 35100 euros, ce qui reste correct au vu de l’équipement. La version électrique positionnée à 42100 euros ( avant bonus ) posera davantage question : à ce tarif, vous pouvez vous offrir un Scénic E-TECH affiché à seulement 39900 euros ! Le dernier Peugeot e-3008 est à 44990, une somme assez proche également.

Dommage donc, que l’hybride ne sioit pas encore présent, et que l’électrique soit encore trop cher…

DS 3 ÉDITION FRANCE PureTech 100 Manuel : 30 500 euros

DS 3 ÉDITION FRANCE PureTech 130 Automatique : 33 500 euros

DS 3 ÉDITION FRANCE BlueHDi 130 Automatique : 35 100 euros

DS 3 ÉDITION FRANCE E-TENSE 100 % électrique : 42 100 euros

Gros plan sur la calandre