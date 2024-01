On connait déjà la puissance de la future Abarth 600e

Abarth 600e

Il était attendu qu’Abarth puisse proposer sa version survitaminée du nouveau Crossover Fiat 600e. Rappelons que désormais Abarth se concentrera sur des modèles sportifs électriques. Alors que Fiat vend aussi son 600 en thermique, ce ne sera pas le cas d’Abarth qui le proposera uniquement en électrique. Jusqu’à présent les spéculations allaient bon train sur la puissance de ce futur engin, et pour ce début d’année la marque nous apporte la réponse avec des photos officielles d’un exemplaire camouflé.

Une collaboration Stellantis Motorsport et Abarth pour ce modèle

Stellantis Motorsport est l’entité responsable des activités de compétition des marques, divisions et filiales du groupe. Elle collabore au développement de ce nouveau modèle Abarth, pour proposer des transferts de technologie entre la compétition et la future voiture de série.

Vous l’attendiez : le niveau de puissance de l’Abarth 600e sera fixé à 240 ch. Un niveau intéressant face aux autres SUV de catégorie B du groupe, tous actuellement cantonnés à 156 ch.

Les évolutions pour accueillir ce moteur sont nombreuses, puisque la plate-forme utilisée eCMP a été rebaptisée « Perfo-eCMP » pour ce crossover Abarth. Le constructeur annonce également la présence de suspensions hautes performances et d’un différentiel à glissement limité. Côté châssis, les choses s’annoncent donc très bien ! Il n’est rien précisé concernant la batterie, qui sera certainement celle de 54 kWh présente sur le Fiat.

Sans préciser le manufacturier, Abarth indique aussi que les nouveaux pneumatiques pourront garantir une adhérence maximale, tout en préservant l’acoustique, mais aussi l’autonomie. Le système de freinage utilisera des disques plus grands, et sera optimisé pour limiter le fading.

L’Abarth 600e sera aussi différente de son équivalent Fiat à l’intérieur : des sièges haute performance ont été développés, avec plus de maintien latéral, tout en conservant un haut niveau de confort.

Esthétiquement, le camouflage de cet exemplaire ne nous donne évidemment pas beaucoup d’indication sur les évolutions possibles. On retrouve les blocs optiques et leur signature lumineuse en arc de cercle, et la face avant devrait surtout se différencier au niveau du bouclier, plus sportif dans son design.

Attention au tarif

Un petit crossover sportif électrique, ce n’est pas monnaie courante sur le marché. Et à l’heure où les sportives thermiques sont lourdement impactées par le malus écologique, cette alternative devrait finir par attirer une certaine clientèle. Seul bémol pour l’instant : un niveau de puissance sympathique mais loin d’un modèle comme le Smart #1 Brabus, qui dispose de 428 ch et peut accélérer de 0 à 100 km/h en 3,9 s. Non éligible au bonus car produit en Chine, ce modèle Smart est proposé à partir de 47815 euros. Le placement prix sera donc décisif pour le succès de ce futur modèle Abarth.