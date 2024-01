Hyundai : toutes les nouveautés 2024 à venir

Cette année Hyundai va poursuivre le développement de sa gamme électrique, tout en rafraichissant ses best-sellers de la gamme thermique. L’accent est mis des deux côtés, sur les SUV !

Hyundai Casper

Casper électrique : Hyundai devrait dévoiler la version européenne de sa petite Casper, déjà présente sur certains marchés. Un modèle électrique qui pourrait ainsi faire baisser le ticket d’entrée dans la gamme Hyundai pour ce type de modèles. En Corée du sud, ce petit SUV de 3,70 m de long affiche une autonomie de 200 km avec sa batterie de 35 kW. La puissance est également limitée, de l’ordre de 86 ch. Si la version européenne reprenait ces caractéristiques, elle viendrait logiquement affronter chez nous les Citroën ë-C3, Dacia Spring et la future Fiat Panda.

Nouveau Hyundai Santa Fe

Nouveau Santa Fe : Dévoilé l’été dernier, le nouveau Santa Fe change radicalement par rapport au modèle sortant. Orienté baroudeur dans son look mais aussi dans la communication du constructeur, ce grand SUV de 7 places sera encore thermique et non électrique. Il misera quand même sur l’électrification, avec du full hybrid ou de l’hybride rechargeable, pour des puissances allant de 230 à 260 ch. Son arrivée devrait avoir lieu dès le premier trimestre 2024.

Hyundai IONIQ 5 N

Ioniq 5 restylée et Ioniq 5 N : Ce SUV électrique aux allures de compacte devrait être restylé cette année, de nombreux prototypes avec camouflage ayant été surpris sur les routes européennes ces derniers mois. Il fondra aussi songer à revoir la gamme de prix pour mieux concurrencer la Tesla Model Y, ainsi que les nouveaux Scénic E-TECH et Peugeot e-3008. De son côté la Ioniq 5 N va rejoindre le catalogue avec sa puissance élevée de 650 ch. Une sportive électrique qui n’est pas donnée, puisqu’elle s’affiche à 78000 euros. Mais se dispense de malus…

Lire notre essai de la Hyundai Ioniq 5

Nouveau Hyundai Tucson

Tucson restylé : Ce concurrent du Peugeot 3008 fête cette année ses 3 ans de carrière, c’est le moment d’un restyling. Esthétiquement, ce SUV compact conserve son éclairage à LED incrusté dans la calandre, mais avec une forme générale modifiée pour la signature lumineuse.

Ioniq 7 : un nouveau SUV électrique intitulé Ioniq 7 devrait aussi rejoindre le catalogue cette année, avec une présentation qui pourrait avoir lieu au premier semestre 2024. Ce nouveau modèle disposerait de 7 places, et d’une longueur supérieure à 5 mètres.