Le nouveau Hyundai Santa Fe se métamorphose totalement

nouveau Hyundai Santa Fe

Hyundai prévoit de présenter son nouveau Santa Fe sur sa chaîne YouTube en août, mais en attendant nous avons déjà droit à une belle galerie photos qui nous montre la métamorphose réalisée par ce grand SUV. Les changements sont nombreux, le Santa Fe est tout simplement méconnaissable !

Un style inédit pour le nouveau Santa Fe

Les designers Hyundai ont totalement revu le style du Santa Fe : d’une génération à l’autre, ce modèle a souvent évolué fortement. Avec un bémol : il n’y a pas d’ADN Santa Fe, et aucune continuité. Quand on voit ces images, on a plutôt l’impression d’avoir affaire à un gros SUV américain inspiré de Land Rover plutôt qu’à un modèle Hyundai.

Présenté comme un baroudeur dédié aux activités « Outdoor », le nouveau Santa Fe assume son profil dessiné pour maximiser l’espace de chargement. De quoi lui assurer une certaine polyvalence, par exemple pour installer une tente de toit et en faire un mini-van…

A l’avant, le SUV présente des lignes géométriques, et une nouvelle signature lumineuse en H. Les lignes horizontales accentuent visuellement la largeur du modèle. Cette signature en H est reprise par les feux arrière à LED, positionnés en partie basse du hayon. Une implantation qui se démarque de la plupart des modèles, mais n’apporte pas vraiment de plus. Le profil a voulu s’alléger avec un pavillon de toit flottant, mais il semble malgré tout particulièrement massif. Les barres de toit ajoutent elles, de la hauteur pour ce SUV qui mise sur un aspect robuste et aventurier. Ajoutons au passage que les grandes jantes alliage mesurent ici 21″.

Hyundai n’a pas encore dévoilé les dimensions, mais on imagine qu’elles devraient plutôt séduire la clientèle d’Amérique du Nord que celle d’Europe.

Le Santa Fe mise sur son habitacle

A l’intérieur, le Santa Fe de cinquième génération présente une planche de bord très rectiligne avec un grand écran incurvé de 12,3″ qui sert pour l’instrumentation numérique et le système d’info-divertissement. Les concepteurs ont toutefois conservé de vraies commandes pour la partie climatisation, avec une implantation qui rappelle certains modèles Land Rover…

La très large console centrale dispose d’emplacements avec recharge à induction pour les smartphones, de prises USB-C et de porte-gobelets : rien ne manque. La présentation profite aussi d’inserts en bois, et d’une sellerie cuir nappa. Hyundai présente qu’un certain nombre de matériaux recyclés ont été utilisés, comme les dossiers de sièges, la garniture de pavillon et les tapis de sol.

Mais c’est surtout la modularité qui intéressera les acheteurs, avec des sièges de deuxième et de troisième rangée entièrement rabattables. Ce qui permettra de bénéficier d’un très large espace de chargement, dont le volume total n’a pas encore été communiqué.

La suite, dès le mois d’août !

