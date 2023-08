La MG4 à autonomie étendue arrive au catalogue avec 520 km

MG Motors vient d’ajouter une nouvelle version au catalogue de sa compacte électrique. La MG4 est désormais proposée avec une autonomie étendue, grâce à une batterie de 77 kWh.

Une nouvelle version au sommet de la gamme de la MG4

En dehors de la nouvelle version sportive, la MG4 XPOWER avec sa puissance de 435 ch, la nouvelle version à autonomie étendue devient la plus chère de la gamme classique de la compacte.

Cette batterie de 77 kWh est exclusivement proposée avec la finition Luxury, la version la mieux équipée. Il s’agit désormais de la troisième taille de batterie proposée sur cette compacte fabriquée en Chine.

La première version de la MG4 dispose d’une batterie LFP de 51 kWh, qui offre une autonomie de 350 km en cycle WLTP. Elle est facturée 29990 euros prix catalogue, et peut descendre à 22990 euros pour ceux qui ont droit au bonus écologique majoré.

En version Standard, la MG4 passe à une batterie lithium-ion NMC de 64 kWh : c’est la batterie qui séduit le plus les acheteurs sur le marché français, avec son autonomie portée à 450 km. L’écart de prix reste correct, mais elle grimpe tout de même au prix de 33990 euros.

Cette même batterie est ensuite proposée sur la finition Luxury, à 35990 euros. Et pour passer à la batterie plus grosse, le prix exige une rallonge de 3500 euros.

39490 euros prix catalogue pour l’autonomie étendue et des bonus

La MG4 Luxury à autonomie étendue est en effet affichée à 39490 euros, avec ses 520 km d’autonomie. Sur son site, MG communique sur le prix de 32490 euros, sans trop indiquer qu’ils déduisent le bonus écologique de 7000 euros. Un peu trompeur, d’autant plus que ce montant de 7000 euros n’est pas accessible à tous les automobilistes, seulement à ceux dont le revenu fiscal de référence est limité.

Cette nouvelle version apporte en plus le toit contrasté noir, la recharge rapide jusqu’à 144 kW, ainsi qu’une puissance moteur de 245 ch. Soit une quarantaine de chevaux que la version Standard, et 75 ch de plus que la version de base.

Les 3500 euros supplémentaires apportent donc au final un certain nombre de changements, et une autonomie qui devrait rassurer ceux qui veulent effectuer de plus longs parcours.