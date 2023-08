Le constructeur chinois Chery débarque en Europe avec l’Omoda 5

Chery Omoda 5 – image : motorionline

La déferlante chinoise se poursuit en Europe avec l’arrivée d’une nouvelle marque : Chery. Et c’est l’Italie qui a été choisie pour lancer ce SUV, le Chery Omoda 5.

Un SUV compact essence, et prochainement électrique

Dévoilé au salon de l’automobile de Guangzhou en 2021, le Chery Omoda 5 est un SUV compact de 4,40 m de long. Il vogue donc dans une catégorie très disputée en Europe, qui compte notamment les Peugeot 3008, Renault Austral, Volkswagen Tiguan ou encore Kia Sportage.

Dans un premier temps, ce sont seulement deux exemplaires de l’Omoda 5 qui sont arrivés en Italie, au port de Naples. Et curieusement, il ne s’agit pas de SUV électriques : cette version est bien prévue pour le continent européen, mais pour le début de l’année 2024. On imagine que c’est surtout cette version sans émissions qui sera dans le collimateur des constructeurs européens. En Chine, la guerre des prix fait rage entre les constructeurs locaux qui veulent tous imposer leurs modèles électriques. Une fois importés en Europe, les modèles électriques chinois profitent d’un prix de revient réduit et de marges sans doute contenues pour tenter de s’imposer. Plusieurs marques chinoises sont ainsi déjà commercialisées en France : MG Motors ( siège en Angleterre mais capitaux chinois ), Aiways, Seres, BYD, Lynk & Co…Ce n’est sans doute que le début.

En attendant de pouvoir livrer son SUV en électrique, Chery souhaite homologuer son Omoda 5 avec une motorisation essence, un quatre cylindres 1.6 TGDI de 197 ch. Ce moteur est couplé à une transmission à double embrayage à 7 rapports, il devrait être difficile à écouler avec un malus écologique élevé. Mais si le prix est réduit, le tarif clés en mains pourrait rester compétitif malgré le malus. Aucune date d’arrivée n’est toutefois communiquée en France, du moins pour l’instant.

Avant de pouvoir commercialiser ces SUV en Italie, il vont devoir être dédouanés avant de pouvoir entamer les démarches pour obtenir leur homologation. Un long parcours : ils ne devraient pas être vendables avant la fin de l’année 2023 sur le marché italien. D’ici là, on imagine que Chery aura fait parvenir à Naples par bateau d’autres containers remplis d’Omoda 5…