La Nissan Micra thermique ne sera plus jamais commercialisée

Nissan Micra 2021

Après avoir été l’une des citadines importées les plus vendues en France au début des années 2000, la Nissan Micra est progressivement tombée aux oubliettes. Et cette fois-ci, c’est terminé : la dernière Micra thermique a définitivement quitté le catalogue, il n’est plus possible d’en commander une.

Sortie de catalogue pour la Nissan Micra

Il y a peu de temps, nous vous avions justement parlé de la descente aux enfers de la Nissan Micra. Le bilan a donc été tiré avant que la citadine ne soit remplacée ( lire plus bas ) : elle quitte d’ores et déjà le catalogue Nissan. La marque japonaise parvient mieux à tirer son épingle du jeu avec les SUV, comme le Juke et le Qashqai, même si la concurrence s’est intensifiée.

La dernière Nissan Micra essence aura payé cher son design torturé, qui n’aura pas fait l’unanimité avec des lignes qui partent dans tous les sens…Et face à la Toyota Yaris, la Micra aura aussi payé le fait de ne pas avoir proposé de motorisation Full Hybrid. Clairement, elle était à côté de ce qu’attendait le public.

Un retour en 2024 avec une version électrique dérivée de la R5

Nissan ne compte pas pour autant jeter le badge Micra aux oubliettes : il est prévu au sein de l’Alliance Renault-Nissan de faire des effets de synergie en créant dès l’année prochaine une cousine de la future Renault 5 électrique.

Une première image a déjà été dévoilée par Nissan et nous montre l’ampleur de la métamorphose : adieu les lignes tendues et tarabiscotées, c’est le retour des rondeurs. Cette nouvelle génération devrait être plus consensuelle, et ne sera pas sans évoquer des best-sellers européens : les Fiat 500 et Mini Hatch.

Mais c’est surtout en devenant électrique que la Micra va faire sa révolution. La nouvelle plate-forme de la R5 devrait lui garantir un coût de revient et donc un prix de vente compétitif : elle devrait viser comme sa cousine, un prix d’appel de 25000 euros. Ce retour en force sous la forme d’une citadine électrique compétitive et dans l’air du temps devrait donc redonner une nouvelle jeunesse à cette citadine japonaise. Qui sera d’ailleurs comme la R5 fabriquée en France, un argument de plus pour séduire les clients français.

On ne peut donc au final que saluer ce départ de l’actuelle Micra, et le retour d’un modèle à nouveau digne d’intérêt pour les automobilistes.