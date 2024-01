La Toyota GR Yaris 2024 gagne encore en puissance !

Toyota GR Yaris 2024

Surprise : Toyota nous sort une « nouvelle » GR Yaris 2024. Pas de révolution, mais de nombreuses évolutions techniques pour renforcer sa sportivité. Alors qu’elle était déjà la plus puissance et la plus efficace de sa catégorie ! En voici les détails.

Près de 20 ch de puissance supplémentaire

Rappelons que la GR Yaris dispose d’un bloc original pour une sportive : un 3 cylindres en ligne turbo avec échangeur, de 1,6 L de cylindrée. Jusqu’à présent, le niveau de puissance était de 261 ch, et visiblement cela ne suffisait pas : la version 2024 passe à 280 ch ! De quoi rester le 3 cylindres le plus puissant au monde. Le couple moteur progresse aussi et passe à 390 Nm, soit 30 Nm de plus. Ce niveau de puissance est toujours envoyé aux quatre roues avec une transmission intégrale GR-FOUR AWD, avec embrayage électronique multi-disques et 3 modes sélectionnables.

Et si vous avez peur qu’une telle puissance soit trop élevée pour un tel moteur, Toyota n’a évidemment pas pris de risque en fiabilité. Il a été testé « jusqu’au point de rupture » en Championnat du Japon des Rallyes et dans le championnat d’endurance japonais.

Jusqu’à présent les acheteurs de la GR Yaris devaient se contenter d’une boite manuelle à 6 rapports. Mais Toyota fait désormais évoluer les choses, en proposant également une transmission automatique ultra-rapide à 8 rapports. Avec un logiciel qui anticipe précisémment selon la conduite à quel moment il faut changer de rapport. Le résultat annoncé par le constructeur japonais est logique : une amélioration des temps au tour sur circuit par rapport à la boite manuelle.

Les ingénieurs Toyota ont aussi travaillé sur la rigidité, pour optimiser encore le comportement routier de leur bolide.

Pour l’instant aucun chiffre de performances n’a encore été communiqué.

Difficile de ne pas apprécier le style musclé de cette GR Yaris

Cette GR Yaris 2024 évolue aussi esthétiquement avec un bouclier avant retravaillé, qui semble encore plus agressif. La partie basse conçue en deux parties est même moins chère à réparer en cas de sortie de piste ! A l’arrière, le déplacement des feux de recul et anti-brouillard s’accompagne d’une signature lumineuse continue sur le bandeau entre les feux. L’intérieur profite aussi d’améliorations, avec un siège implanté plus bas, un tableau de bord abaissé pour améliorer le champ de vision, et un nouveau combiné d’instruments numérique de 12,3 pouces.

Disponible en France mais avec le méchant malus

En Europe, Toyota a tout de même écoulé 18000 exemplaires de sa GR Yaris, pas mal du tout pour un tel engin.

La nouvelle venue profitera de séries spéciales, la série spéciale Sébastien Ogier et la série spéciale Kalle Rovanperä. Elles seront présentées au Rallye de Monte-Carlo, qui aura lieu à la fin du mois.

Seul gros bémol en France : le malus de 60000 euros, qui n’est plus limité en 2024 à la moitié du prix de la voiture. De quoi doubler le prix de l’engin…

Le 3 cylindres le plus puissant du monde

Les jantes BBS sont chaussées en 225/40ZR18 Michelin Pilot Sport S

Une nouvelle teinte fait son apparition sur ce millésime