Le Peugeot e-3008 Allure 2024 attaque sous les 40.000 euros, mais bonus déduit !

Le nouveau Peugeot e-3008 Allure 2024

Peugeot nous révèle enfin les prix de son SUV compact nouvelle génération, le très attendu 3008 accompagné de sa déclinaison électrique e-3008. Et le premier prix est sous les 40.000 euros comme son concurrent le Renault Scénic E-TECH, mais bonus déduit ! Voici les détails de cette nouvelle gamme.

Un e-3008 Allure 2024 facturé 44990 euros

Prix catalogue, le e-3008 le moins cher est donc 5000 euros plus cher que son concurrent au losange. Mais les caractéristiques techniques sont également plus généreuses, puisqu’il affiche une puissance de 210 ch ( 170 ch pour le Scénic ) et une autonomie de 527 km ( 430 km pour le Scénic autonomie confort ). Peugeot a donc visé plus haut pour son entrée de gamme, avec une autonomie plus rassurante pour les familles et qui pourra davantage permettre d’envisager de longs trajets.

Chez Renault, la grande autonomie est proposée à partir de 46990 euros prix catalogue, et culmine à 625 km. Mais Peugeot répliquera très rapidement avec sa grosse batterie de 98 kWh, soit 11 kW de plus que son concurrent. L’autonomie pourra ainsi atteindre les 700 km ! De quoi parcourir 400 km sur autoroute sans recharger, soit 3 heures de parcours. Pas mal du tout, les français mettent en tout cas un sérieux frein aux ventes de la Tesla Model Y qui aura longtemps été le seul modèle bien placé dans cette sphère de prix.

Peugeot e-3008 Allure 2024

Quel équipement pour le nouveau e-3008 ?

Affichée à 44990 euros, cette finition Allure est également proposée en location longue durée à hauteur de 394€/mois pendant 49 mois et 10 000km par an, après paiement d’un premier loyer de 10000 euros qui sera diminué par le montant du bonus. ( A ce jour 5000 ou 7000 euros selon revenus ).

En équipement de série, ce e-3008 d’entrée de gamme est déjà très bien équipé : jantes alliage 19″ diamantées, i-cockpit avec double écran HD, Visio Park 1, accès et démarrage mains libres, entre autres.

En second niveau de finition, le E-3008 GT ELECTRIC 210 est affiché à 2000 euros de plus que le niveau Allure, soit 46990 euros avant déduction d’un bonus. Là encore la location longue durée devrait intéresser un certain nombre de clients, avec un prix mensuel de 430 euros par mois pendant 49 mois et 10.000 km par an, avec là aussi un apport de 10000 euros.

L’équipement de la version GT gagne de nombreux éléments : jantes en alliage de 20’’, projecteurs Pixel LED, peinture bicolore avec toit noir, sellerie en Alcantara, Panoramic i-Cockpit avec écran incurvé de 21’’ et éclairage d’ambiance personnalisable. Un panel d’équipement plutôt intéressant pour ce supplément de prix !

La production ayant déjà débuté dans l’usine historique de Sochaux, le nouveau e-3008 sera livré à ses premiers clients dès le premier trimestre 2024.