Citroën ouvre les commandes de la C3 électrique, les prix sont canons

La nouvelle Citroën ë-C3 Max

Après une phase de pré-commandes qui devait initialement durer jusqu’à fin janvier, Citroën ouvre finalement les commandes officielles de sa nouvelle C3 électrique. La ë-C3 est l’une des 10 voitures électriques les moins chères en 2024, et fait aussi partie du programme de leasing social électrique du gouvernement. Très attendue, la petite chevronnée ne sera cependant pas livrée rapidement !

Deux versions pour la nouvelle C3 électrique

Pour son lancement commercial, la Citroën ë-C3 n’est proposée qu’en deux versions, toutes deux avec la même motorisation électrique de 113 ch et la même batterie LFP de 44 kWh ( autonomie de 320 km ). Une version encore moins chère avec une batterie plus réduite et une puissance plus modeste devrait être présentée d’ici 2025.

En attendant, Citroën confirme bien le prix de 23300 euros pour sa ë-C3 You d’entrée de gamme. Un tarif avant déduction du bonus écologique, de 5000 ou 7000 euros selon les revenus. C’est également la version concernée par le leasing social électrique, au prix canon de 54 euros par mois, sans apport.

A ce tarif, l’équipement comprend quand même un système d’affichage tête haute Citroën Head Up Display, une Station d’accueil Smartphone pour l’info-divertissement, le système de freinage d’urgence, le régulateur-limiteur de vitesse, l’alerte active de franchissement involontaire de ligne, la reconnaissance des panneaux de vitesse, l’Alerte attention conducteur, la climatisation manuelle, l’allumage automatique des feux de croisement et des projecteurs LED. Il manque des éléments de présentation, réservés à la version Max comme les jantes alliage…

A 27800 euros, la ë-C3 Max nécessite un effort complémentaire de 4500 euros, mais fait le plein d’équipement : peinture bi-ton avec toit contrasté ( noir ou blanc ), jantes alliage 17″ Atacamite Diamantées, vitres arrière surteintées, barres de toit noir brillant,navigation sur tablette tactile 10,25″, recharge de smartphone à induction, sièges Citroën Advanced Comfort, volant grainé, rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et dégivrants, feux arrière 3D à LED, banquette arrière fractionnable 2/3-1/3, caméra de recul et climatisation automatique.

Charge rapide au programme mais chargeur de 11 KW optionnel

Pour les deux versions, le chargeur embarqué de 11 kW qui permet de charger plus rapidement sur des bornes en courant alternatif est en option à 400 euros. La recharge rapide en courant continu de 100 kW est de série et permet sur la borne en question, de charger de 20 % à 80 % en 26 minutes. Mais avec 300 km d’autonomie, il ne faudra pas non plus espérer faire de grands trajets. Sur autoroute la consommation est élevée et l’autonomie fond plus rapidement qu’en ville.

Citroën annonce que les livraisons débuteront pour les premiers clients avant l’été 2024 : il faudra donc s’armer de patience. La marque risque donc de remplir les carnets de commande, et au vu des tarifs, les délais de livraison pourraient bien exploser !

C’est la première C3 électrique

nouvelle ë-C3 Max