Les 10 voitures électriques les moins chères en 2024

Citroën ë-C3 – Copyright William Crozes @ Continental Productions

En 2024, le prix des voitures électriques neuves va baisser, grâce à l’arrivée de nouvelles concurrentes qui vont dynamiser l’offre. Ce sera le cas par exemple dans cette sélection avec la nouvelle Citroën ë-C3, disponible en pré-commande. Il faudra en revanche attendre de longs mois avant de voir arriver la Renault 5 électrique et une nouveauté Fiat, très logiquement la Panda électrique, également promises pour cette année. Afin de faciliter la présentation, nous vous présentons les modèles électriques classés par ordre de prix, bonus écologique de 5000 euros déduit. La plupart des modèles sont éligibles au dispositif dans ce classement, à l’exception du modèle siglé MG Motors et de la petite Dacia.

On ne parlera pas de la Leapmotor T03, les distributeurs en France se comptent encore sur les doigts d’une seule main ! 2024 sera donc une année assez importante pour la démocratisation de l’électrique, et notez aussi que certains modèles sont ici en fin de carrière. Dans un an, ce classement aura donc encore évolué.

La nouvelle ë-C3 est l’une des voitures électriques les moins chères en 2024

Citroën ë-C3 : 18300 euros ( bonus de 5000 euros déduit ) – pré-commandable

Autonomie : 320 km

Batterie : 44 kW ( LFP )

Puissance : 113 ch

La nouvelle Citroën arrivera sur le marché au printemps, et enregistre déjà de nombreuses réservations. Elle sera l’une des voitures électriques les moins chères, grâce à son prix canon de 23300 euros avant déduction du bonus écologique.

Dacia Spring

Dacia Spring : 18400 euros ( non éligible au bonus ) – sur stock

Autonomie : 230 km

Batterie : 26,8 kW

Puissance : 45 ch

Avec la fin du bonus écologique pour les voitures fabriquées en Chine, Dacia a du revoir sa politique tarifaire. La Spring a quitté le catalogue quelques semaines, avant de revenir avec une baisse de prix de 2400 euros. Les prix clés en main demeurent malgré tout supérieurs à ce qu’ils étaient l’année dernière. Les prestations vont aussi prendre un coup de vieux face aux nouvelles arrivantes…

Renault Twingo E-TECH

Renault Twingo Electric : 20250 euros ( bonus de 5000 euros déduit )

Autonomie : 190 km

Batterie : 22 kW ( lithium-ion )

Puissance : 81 ch

En fin de carrière, la petite Renault est actuellement la moins chère des électriques pour la marque, en attendant l’arrivée de la R5. Il est encore temps de commander cette petite propulsion affichée à des prix désormais attractifs. Cela dit, la nouvelle R5 sera encore plus intéressante en agrément de conduite, en autonomie, à un tarif proche. Ne vaut-il pas mieux tout simplement l’attendre ?

Volkswagen e-up!

Volkswagen e-up! : 23030 euros ( bonus de 5000 euros déduit )

Autonomie : 251 km

Batterie : 36,8 kW ( lithium-ion )

Puissance : 83 ch

Concurrente de la Twingo, la e-up! affiche le même niveau de puissance mais bénéficie d’une puissance supérieure. Elle sera bientôt débarquée du catalogue, et ne cache pas son âge…Même si elle est l’une des moins chères, elle n’a pas notre préférence !

Fiat 500 électrique

Fiat 500 électrique : 25400 euros ( bonus de 5000 euros déduit )

Autonomie : 190 km

Batterie : 23,8 kW ( lithium-ion )

Puissance : 95 ch

Deuxième modèle du groupe Stellantis de cette sélection, la 500 électrique est un modèle très plébiscité par les acheteurs. Mais là encore, son niveau d’autonomie ne peut pas rivaliser avec celui de la nouvelle ë-C3.

La nouvelle 208 Active

Peugeot e-208 : 27550 euros ( prix remisé Peugeot store, finition Active, bonus 5000 déduit )

Autonomie : 362 km

Batterie : 50 kW ( lithium-ion )

Puissance : 136 ch

Pour un prix légèrement plus élevé, la Peugeot e-208 propose un niveau de puissance nettement supérieure aux modèles précédents, et une autonomie digne de ce nom. Attention, la future R5 devrait lui mener la vie dure.

Renault Megane E-Tech Techno Rouge Flamme

Renault Mégane E-TECH Equilibre Autonomie urbaine : 29000 euros ( bonus écologique de 5000 euros déduit )

Autonomie : 300 km

Batterie : 40 kW

Puissance : 130 ch

Avec l’arrivée du Scénic E-TECH, Renault a replacé les tarifs de sa Mégane E-TECH. La compacte arrive désormais à un tarif qui en fait la compacte électrique la moins chère de France, bonus déduit. A ce tarif, il s’agit d’une petite batterie qui la cantonne à une utilisation urbaine.

La nouvelle Opel Corsa Electric

Opel Corsa Electric : 29550 euros ( prix remisé Opel store, bonus 5000 déduit )

Autonomie : 357 km

Batterie : 50 kW ( lithium-ion )

Puissance : 136 ch

Cousine de la e-208, l’Opel Corsa Electric utilise la même motorisation de 136 ch et la même batterie de 54 kWh. Elle mériterait elle aussi une petite baisse de prix !

MG4 Confort

MG4 : 29990 euros ( non éligible au bonus )

Autonomie : 350 km

Batterie : 51 kW

Puissance : 170 ch

Désormais privée du bonus écologique, la MG4 devrait réaliser moins de ventes que l’année dernière. L’arrivée de la Megane E-TECH à un prix plus bas va logiquement changer la donne et inverser le classement : en 2023 la MG4 était devant la Megane, ce qui ne devrait plus être le cas cette année.

Renault ZOE E-TECH Equilibre

Renault ZOE : 30100 euros ( bonus de 5000 euros déduit )

Autonomie : 395 km

Batterie : 52 kW

Puissance : 110 ch

Chez Renault, la ZOE est elle aussi en fin de carrière et sera arrêtée cette année. Si son niveau de puissance est modeste au vu du tarif, l’autonomie offerte est désormais élevée. Mais d’ici la rentrée, la R5 électrique viendra prendra la relève. Plus chère que la Mégane, le prix de la ZOE devient dur à justifier !