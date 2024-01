Les garagistes, sexistes ? Une étude le confirme

Révision de voiture

De nombreuses femmes ont déjà certainement ressenti ne pas être prises au sérieux lorsqu’elles déposent leur voiture chez un garagiste. Le sexisme dans les garages est officiellement confirmé par une étude réalisée par Opinion Way pour Fixter : 65 % des garagistes prennent moins au sérieux les femmes automobilistes que les hommes.

Les femmes moins intéressées par la mécanique

Les femmes s’y connaissent moins en mécanique que les hommes, c’est un élément qui ressort également de cette enquête, selon plus d’une personne sondée sur deux.

72% des automobilistes interrogés pensent clairement que les garagistes ont un comportement différent en fonction du sexe du client.

Cela a une incidence, puisque 69 % des hommes préfèrent amener eux-mêmes leur voiture chez le garagiste plutôt que de confier cette tâche à leur compagne. Et de l’autre côté, 59 % des femmes demandent à un proche masculin de les accompagner chez le garagiste.

Il y a donc un effort à faire du côté des professionnels pour accueillir de la même manière un client femme qu’un client homme, étant donné que l’un comme l’autre peuvent disposer des connaissances mécaniques ou non ! Tous les hommes ne sont pas passionnés de mécanique et connaisseurs, et toutes les femmes ne sont pas non plus désintéressées par le sujet. Les préjugés ont la vie dure.

En 2021 une autre étude réalisée par IFOP avait également mis en évidence que 76 % des femmes pensent que leur garagiste les arnaquent. Sous-entendu, remarques ou regard mal placé : les femmes dénoncent plusieurs types de comportement. La confiance n’est donc pas au top, alors que les femmes représentent la moitié des automobilistes.

Pour que les choses changent, il faudrait notamment que les métiers de l’automobile se tournent davantage vers les femmes pour plus de mixité dans les équipes. Car les femmes sont largement sous-représentées dans ce secteur.

Clichés et stéréotypes sont donc encore de mise en 2024, il serait grand temps que ça change. Alors bien entendu, ce n’est qu’une étude d’opinion, mais tout de même : interrogez des femmes autour de vous pour voir si elles se sentent bien accueillies et en confiance lors de leur visite chez le garagiste, et vous verrez…