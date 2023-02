Dacia Bigster Concept

Quel sera le prix du futur Dacia Bigster ? Ce SUV familial viendra coiffer la gamme Dacia par le haut, en se plaçant juste au-dessus du Duster. Attendu pour 2024, le Dacia Bigster sera-t-il abordable, parviendra-t-il ainsi à respecter la tradition de la marque en la matière ? Voici les éléments de réponse.

Dacia monte en gamme

Il n’aura échappé à personne que la marque Dacia a une volonté de monter en gamme. Cela a commencé par l’introduction progressive d’équipements de confort auparavant indisponibles, et cela se poursuit en 2023 avec l’introduction de nouvelles motorisations hybrides et plus puissantes.

Alors que les premières Dacia établissaient des tarifs ultra-bas, l’écart se réduit de plus en plus avec les constructeurs généralistes traditionnels. En 2005, la première Logan était affichée à 7500 euros !

Désormais le prix de la Sandero de base est à 11490 euros. L’inflation est passée par là, tout comme l’augmentation des équipements. Mais ces prix de base ne sont pas les seuls éléments marquants.

Car c’est surtout à l’autre bout de la gamme que les prix augmentent de plus en plus ! La version la plus chère du Duster se monnaye désormais à 25400 euros. ( Duster Extrême Blue dCi 115 4X4 )

Le SUV Dacia a même été dépassé par la nouvelle version Hybrid 140 du Jogger, affichée à 26500 euros. Tout indique qu’un SUV plus familial, doté de cette nouvelle motorisation hybride de 140 ch et bien équipé puisse donc dépasser les 30.000 euros. Ce qui sera une première pour la marque !

Dacia Bigster Concept

Le Bigster à 30.000 euros en prix d’attaque ?

N’oublions pas de situer les prix face à la concurrence. Désormais un Peugeot 3008 de base est facturé 33560 euros, alors que le Renault Austral est proposé à partir de 34000 euros. Des prix qui vont encore progresser, avec la disparition des motorisations sans hybridation et de la boite mécanique…

Un SUV de taille moyenne est ainsi vendu 40.000 euros. Dacia poursuivra donc sa stratégie tarifaire avec des prix mieux placés que ceux des concurrents généralistes.

Il est donc fort probable que le prix de départ d’un Bigster se situe autour des 27900 euros, avec la volonté de faire monter les clients en gamme pour atteindre un prix moyen plus proche des 35000 euros.

Le prix des voitures neuves est en forte augmentation…Même les Dacia deviennent onéreuses. A suivre…