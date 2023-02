Focus sur la nouvelle Peugeot 508 PSE : ce qui change

La Peugeot 508 restylée vient d’être dévoilée, et elle s’accompagne d’une 508 PSE restylée. C’est une bonne nouvelle, car on avait cru que cette version allait disparaitre après son retrait du configurateur Peugeot. Ce qui aurait alors signé la fin du récent label Peugeot Sport Engineered.

Les changements esthétiques de la 508 PSE restylée

Avec ce facelift, la 508 PSE gagne en caractère. Sa nouvelle face avant est dynamique et présente des particularités innovantes. Peugeot a tenu à lui offrir un faciès différent des 508 Allure et GT : elle fait donc l’impasse sur la calandre aux motifs qui se fondent dans le bouclier façon 408. A la place, la 508 PSE restylée reprend le principe des motifs obliques de la précédente version, mais la calandre n’est plus délimitée. Un masque sombre sur la largeur de la voiture englobe ainsi la calandre et les blocs optiques. Ces derniers sont en revanche les mêmes que ceux des autres 508 : il s’agit de projecteurs Matrix LED, avec une nouvelle signature lumineuse à 3 griffes. La partie basse du bouclier reste similaire au bouclier standard.

En revanche, la teinte Kryptonite n’est plus du tout présente dans le bouclier : avant elle était utilisée pour des inserts. Autre changement à l’avant : l’arrivée du nouveau logo, et la signature Kryptonite des trois griffes présente au bout du capot sans le sigle 508.

A l’arrière, seuls les feux et le bandeau entre les feux sont revus. Le lion disparait, remplacé par le logotype Peugeot en lettrage noir sur fond noir.

Le Gris Selenium était la couleur de lancement de la première 508 PSE : cette fois-ci ce modèle est présenté dans nouvelle teinte Blanc Okénite commune au reste de la gamme.

Comme précédemment, cette version est proposée avec les deux carrosseries break et berline.

508 PSE 2023

Peugeot reconduit la motorisation hybride de 360 ch

Pas de changement sous le capot : la motorisation hybride rechargeable de 360 ch est reconduite sans modification. Cette motorisation PLUG-IN HYBRID4 360 e-EAT8 associe toujours un quatre cylindres 1.6 Puretech de 200 ch à deux moteurs électriques : un de 81 kW accolé à la boite de vitesses, et l’autre sur l’essieu arrière. Ce qui permet de disposer de quatre roues motrices.

La batterie de 12,4 kWh est similaire à celles des 508 hybrides en 180 et 225 ch, Peugeot la garantit pendant 8 ans ou 160.000 km. En revanche le chargeur monophasé de 7,4 kW est de série, il est en option sur les autres 508 hybrides.

Pour l’heure, les prix ne sont pas encore annoncés, mais il devraient dépasser les 72000 euros pour une 508 PSE berlne.

Pour en savoir plus, lire notre essai de la Peugeot 508 PSE 2021

