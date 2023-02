La Peugeot 508 restylée se dévoile : les photos officielles

La Peugeot 508 restylée se dévoile

La Peugeot 508 est une chanceuse : c’est la première à recevoir la nouvelle signature lumineuse à 3 griffes bientôt généralisée sur l’ensemble de la gamme ! Voici en détails les évolutions de cette 508 restylée, qui sera disponible rapidement.

Les évolutions de style de la Peugeot 508 2023

A la manière de la 408, la nouvelle 508 intègre le motif de la calandre sur le volume du bouclier avant. Il s’agit de l’un des nouveaux gimmicks du style Peugeot, qui va moderniser la 508.

Cette calandre revisitée et désormais moins délimitée accueille également le nouveau logo Peugeot, apparu fin 2021 sur la dernière 308.

Les connaisseurs verront aussi que les blocs optiques ont été entièrement redessinés. Il s’agit de projecteurs Matrix LED, qu’on retrouve en série sur toute la gamme.

A l’arrière, cette Peugeot 508 restylée dispose également de feux à la signature lumineuse reprise à la 308. Les 3 griffes apporteront de la nouveauté, tout comme les clignotants à défilement.

Le style profite aussi de nouvelles teintes de carrosserie : Blanc Okénite, Bleu Eclipse, et Gris Titane. Le Gris Selenium auparavant réservé à la version PSE est désormais ouvert sur toute la gamme. On termine par un détail : un nouveau dessin de jante alliage 18″, avec les jantes Epherra.

Dans l’habitacle, c’est surtout le nouveau système d’info-divertissement PEUGEOT i-Connect® Advanced qui retiendra l’attention avec son écran central de 10″. Il comprend la navigation connectée TomTom, la commande à reconnaissance vocale naturelle et les mises à jour Over the air.

La face avant de la nouvelle 508

Des motorisations axées sur l’hybridation rechargeable

Peugeot ne pourra pas communiquer sur une gamme 100 % électrifiée pour sa nouvelle 508. La sochalienne reprend en effet les deux moteurs thermiques et sans aucune hybridation de la phase 1 : les BlueHDI 130 et Puretech 130. On note ainsi que la 508 est bien privée de la nouvelle motorisation Hybrid 136 comme nous l’avions annoncé.

En revanche, la 508 va miser sur l’hybridation rechargeable. Rien d’étonnant, quand on sait que le gros de la clientèle sera constituée des flottes et des loueurs.

Elle pourra ainsi bénéficier de la motorisation Hybrid plug-in 180 ch, récemment introduite sur le 3008. Au-dessus, la motorisation Hybrid plug-in 225 ch sera également reconduite sans modification. Et contre toute attente, la 508 PSE hybride rechargeable de 360 ch est bien maintenue au sommet de la gamme. Elle demeure pour l’instant la seule voiture siglée Peugeot Sport Engineered.

Du côté des aides à la conduite, la 508 propose une conduite semi-autonome de niveau 2. Elle se complète par de nouvelles caméras de stationnement haute définition et la vision de nuit.

Seuls trois niveaux de finition seront proposés : Allure, GT et PSE.

Toujours produite à Mulhouse, la nouvelle Peugeot 508 sera disponible à l’été 2023.

La signature lumineuse arrière de la 508 2023

