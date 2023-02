La Fiat Punto bientôt de retour en crossover ?

Disparue du catalogue depuis 2018, la Fiat Punto devrait être de retour cette année, ou au plus tard en 2024. C’était évidemment une grosse erreur stratégique de la part de Fiat d’abandonner le segment B des citadines polyvalentes. Si cette absence a permis de doper les ventes de la Lancia Ypsilon sur le marché italien, elle a surtout laissé le champ libre à toute la concurrence en Europe. Fiat avait aussi commis une autre erreur : faire durer le modèle en longueur, avec une carrière sur 13 ans ponctués de plusieurs facelifts.

Selon nos confrères du Moniteur Automobile, Carlos Tavares a lâché une info de taille aux investisseurs Stellantis : deux nouveaux modèles électriques Fiat seront lancés cette année. Il pourrait être question de la nouvelle Fiat Panda, et de cette remplaçante de la Punto.

Pourquoi pas un SUV Punto ?

La remplaçante de la Punto sera basée sur la plate-forme CMP, pour Common Modular Platform. Ce sera le début des Fiat construites sur la même plate-forme que les Peugeot, Citroën et Opel. Celle-ci est également utilisée par les Peugeot 208 et Opel Corsa, et permet de proposer des véhicules essence, diesel ou électriques.

Fiat retiendra obligatoirement la motorisation électrique, et devrait faire l’impasse sur le diesel. En revanche une offre thermique plus accessible aurait du sens, avec notamment l’arrivée du nouveau 3 cylindres EB avec hybridation légère 48V. Ce dernier pourrait ainsi être proposé sous le capot de la future Punto, avec 100 ou 136 ch et boîte e-DCS6 électrifiée.

Stellantis mise beaucoup sur les effets de synergie, ce qui a permis au groupe de dégager des bénéfices record en 2022. Fiat pourra donc utiliser les banques d’organes disponibles, et miser sur la rentabilité avec des prix à la hausse.

Ce qui pourrait tout à fait être compatible avec le choix d’une silhouette de crossover pour cette Punto. Les SUV urbains comme le Peugeot 2008 sont vendus nettement plus chers que la berline équivalente, et génèrent plus de marges. La 208 de base est ainsi affichée à 19200 euros ( un prix qui ne cesse d’augmenter ), alors que le 2008 de base est vendu à partir de 25250 euros. Une différence de prix énorme, alors que la base technique, les motorisations et les équipements sont similaires.

Un crossover du segment B signé Fiat va voir le jour, que ce soit avec un logo Punto ou un autre patronyme comme « Fiat 600 ». Ce dernier devrait être assemblé sur les chaines de l’usine Stellantis de Tychy en Pologne, actuellement en charge du Jeep Avenger.

Quoiqu’il en soit, de nouvelles infos devraient très certainement nous parvenir dans les prochaines semaines sur ces projets italiens. Dommage que des concept cars n’aient pas annoncé ces nouveautés…