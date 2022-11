Fiat Panda électrique : elle arrive en 2023 !

Le concept Centoventi préfigure sans doute la future Panda électrique

Présenté en 2019, le concept car Fiat Centoventi semble préfigurer la future Panda électrique prévue pour 2023. Ce concept était annoncé comme une solution de mobilité électrique abordable. Cette voiture électrique se présente ainsi comme une citadine de 3,68 m de long, ce qui correspond au gabarit de l’actuelle Panda.

Cette Panda mérite bien la retraite : elle est au catalogue depuis 2012 ! Mais heureusement, son remplacement était à l’étude depuis quelques années.

Ce qu’on sait déjà sur la future Panda électrique

Désormais Fiat fait partie de Stellantis : une donnée importante pour la conception de cette nouvelle Panda. Celle-ci va ainsi pouvoir profiter de la plate-forme CMP partagée avec la future Citroën ë-C3. Et les échanges iront plus loin, puisque la française et l’italienne disposeront du même moteur électrique, et de la même batterie. Une logique qui permet de réduire les coûts, et s’avère impérative pour des voitures qui doivent s’afficher à des tarifs abordables.

Sur ce point, la future Panda et la future C3 partageront la même philosophie, et seront ainsi positionnées parmi les voitures électriques les moins chères du marché. Une nécessité pour Stellantis, qui ne doit pas laisser la place à des concurrents comme Dacia avec sa Spring.

On parle d’un moteur électrique de 60 kW, soit 82 ch, et d’une capacité de batterie de 40 kWh. De quoi établir des performances modestes, avec une vitesse logiquement bridée autour de 135 km/h. L’autonomie sera proche de 300 km : une valeur limitée mais suffisante pour un usage urbain.

Cette nouvelle Panda électrique pourra ainsi remplir son rôle d’entrée de gamme électrique, avec des prix qui débuteront autour de 23000 euros avant déduction du bonus écologique. Une vraie rivale pour la Spring !

En abandonnant ses motorisations actuelles hybride MHEV, la Panda sera plus chère que jamais, tout en étant l’une des électriques à petit prix !

Actuellement la Panda est proposée en prix catalogue à partir de 13000 euros : le gap avec la future version n’est pas anodin. Reste une inconnue : est-ce que la personnalisation du concept car Centoventi sera au programme ? Ce n’est pas impossible, car le concept est présenté avec ses options de configuration parmi les modèles de la gamme Fiat. De quoi laisser des espoirs à la clientèle…

Fiat Panda électrique : elle arrive en 2023 !