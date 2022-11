Comment faire des économies grâce à une complémentaire auto ?

Face à la hausse des prix de l’assurance automobile prévue pour 2023, les assureurs se sont engagés, à travers un bouclier assurantiel, à limiter l’augmentation de leurs tarifs en dessous du seuil d’inflation. Savez-vous que vous pouvez également réaliser des économies en matière d’assurance auto en souscrivant une complémentaire auto ? On vous explique.

Une hausse du prix de l’assurance auto prévue en 2023

Une hausse des tarifs en assurance auto est à prévoir pour 2023. Cette hausse s’explique par l’accumulation de plusieurs facteurs, qui viennent alourdir le montant des prestations pour les assureurs automobiles, comme par exemple :

L’augmentation du coût de la main d’œuvre et des pièces détachées ;

La hausse du nombre de véhicules plus coûteux à réparer (comme les SUV par exemple) ;

L’électronisation croissante des véhicules qui demande une expertise de plus en plus poussée en matière d’installation mais aussi de maintenance.

Ces éléments impliqueront une augmentation de la prime d’assurance de nombreux assurés dès 2023.

Comment limiter l’impact de cette augmentation ?

La mise en place d’un bouclier assurantiel

Mardi 20 septembre 2022, Florence Lustman, présidente de France Assureurs, et Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, ont annoncé conjointement la mise en place d’un pack anti-inflation destiné à préserver le pouvoir d’achat des Français. Concrètement, cela signifie que les cotisations moyennes d’assurance auto (tout comme celles pour l’assurance habitation et la santé) seront limitées en dessous de l’inflation en 2023. Un chèque d’une valeur de 100 € sera également distribué aux jeunes conducteurs à la recherche d’un emploi afin d’alléger leur budget d’assurance auto.

« Je me réjouis que les assureurs se soient engagés à contenir le montant moyen des primes assurantielles en dessous du niveau de l’inflation en 2022 et 2023. Cela permet de mettre en place, après le bouclier énergétique, après le bouclier bancaire, un bouclier assurantiel (…) pour éviter que le tarif des primes d’assurance s’envole dans les mois qui viennent » a déclaré Bruno Le Maire.

Une complémentaire automobile pour faire des économies supplémentaires

Si vous voulez avoir la garantie de faire des économies sur votre assurance auto, sachez que vous avez la possibilité de souscrire une complémentaire auto. La complémentaire auto Roole par exemple fonctionne comme une complémentaire santé, mais pour votre voiture.

Concrètement, lorsque vous souscrivez un contrat d’assurance auto, vous aurez toujours des frais non pris en charge. Prenons le cas d’un accident responsable par exemple.

Si vous êtes couvert « au tiers », votre assureur principal ne prend rien en charge tandis que votre complémentaire auto peut vous rembourser intégralement le montant des réparations ;

Si vous êtes couvert « tous risques », vous êtes indemnisé pour les réparations, mais une franchise reste à votre charge. Votre complémentaire auto peut vous rembourser cette franchise.

De même, votre complémentaire auto peut couvrir certaines garanties ou options payantes ou plus chères dans le cadre de votre contrat d’assurance auto.

Pour faire des économies grâce à votre complémentaire auto, il vous suffit alors :