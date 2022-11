L’augmentation des prix des carburants pousse les français vers le E85

Le boîtier E85 de Flexfuel

Les français se sont convertis en masse au E85 en 2022 : la moitié des automobilistes qui roule au E85 en France le fait ainsi depuis moins d’un an !

Et parmi les motivations qui ont poussé les automobilistes à franchir le cap, l’augmentation des prix des carburants vient logiquement en tête. Une étude menée par la Collective du Bioéthanol a permis de rassembler des informations sur les français qui roulent actuellement à l’E85.

Le E85 a cartonné en 2022

74 % de ceux qui roulent au E85 se sont ainsi dirigés vers ce carburant pour améliorer leur pouvoir d’achat. Il faut dire que les tarifs sont effectivement très attractifs, ce qui permet de rentabiliser l’installation d’un boitier E85 en quelques mois seulement.

Parmi les nouveaux automobilistes qui ont fait le choix de ce carburant, 31 % ont aquis une voiture flexfuel. C’est à dire une voiture qui peut rouler avec de l’E85 sans ajout d’un boitier spécifique ou d’une reprogrammation. Peu de constructeurs le proposent actuellement. Parmi eux, Ford s’est bien placé en homologuant en E85 plusieurs modèles bon marché telles que les Fiesta, Focus et Puma.

Le Puma justement, fait partie des SUV urbains les plus vendus en France : la motorisation Flexfuel basée sur le 3 cylindres Ecoboost de 125 ch séduit.

Du côté des boitiers, les voitures âgées sont logiquement favorisées par leurs propriétaires. Ceux qui ont du mal à renouveler leur voiture pour une plus récente font attention à leur budget, ce qui explique que 31 % des automobilistes interrogés circulent dans une voiture E85 de plus de 10 ans. Pour les voitures plus récentes, seules 14 % des voitures de ce questionnaire ont moins de deux ans. Là encore rien d’étonnant, étant donné qu’un tel boitier va entrainer la perte de la garantie constructeur sur le moteur.

Et enfin dernier chiffre : 44 % des voitures ont tout de même moins de 5 ans. Voilà qui semble effectivement un bon calcul : acquérir une voiture d’occasion de plus de deux ans, essence, avec la vignette Crit’Air 1, et poser un boitier E85 pour rouler avec le carburant le moins cher !

L’inquiétude sur le E85, dans le viseur de Bercy ?

Malheureusement les prix du E85 à moins d’un euro le litre ne vont peut-être pas durer éternellement. Au moment où nous écrivons ces lignes, le prix moyen du litre de E85 est de 0,79 € en France. Soit près d’un euro de moins que le SP95 E10, qui va bientôt remonter avec la fin de la remise de 30 centimes.

L’engouement pour le E85 pourrait entrainer des changements dans sa fiscalité, car Bercy redoute en effet un manque à gagner en recettes fiscales sur les carburants fossiles. Le développement des voitures électriques posera également problème, mais leur taxation arrivera bien plus tard.

Rien n’indique du côté du E85 que le gouvernement ne réhausse pas la fiscalité dans les mois à venir. Cela dit s’il s’agissait d’une hausse modérée, l’avantage financier de rouler au Bioéthanol serait encore valable.

Pour les automobilistes, autant profiter tant que les prix sont au plus bas : ne tardez pas à vous équiper si c’est votre projet pour rentabiliser votre boitier au plus vite.

Trois régions proposent également des aides financières actuellement : la région Hauts-de-France, le Grand Est et la région PACA.