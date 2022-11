5 étoiles au Green NCAP pour les Tesla Model 3, Nio eT7 et Megane E-Tech

5 étoiles au Green NCAP pour les Tesla Model 3

5 étoiles au Green NCAP ça vous parle ? C’est la note maximale de ce test qui vient d’être obtenu par trois voitures électriques : les Tesla Model 3, Nio eT7 et Renault Megane E-Tech.

Green NCAP, c’est quoi ?

Depuis 2019, l’organisme Green NCAP teste les voitures pour mesurer leurs émissions polluantes et leurs performances énergétiques. Il s’agit d’un consortium qui regroupe les clubs automobiles et les gouvernements européens pour obtenir des mesures indépendantes des constructeurs automobiles. Voilà pour le principe. Depuis sa création, certaines voitures ont par exemple obtenu une note de 0 étoile comme la Ford Fiesta 1.0 Ecoboost, la Volkswagen Golf 1.6 TDI, et la Fiat Panda 1.0

Certaines voitures thermiques arrivent à faire mieux : 3 étoiles par exemple pour la Mercedes A200.

Mais les voitures électriques sont logiquement moins polluantes et favoriser : de quoi les aider à obtenir les 5 étoiles.

Moisson d’étoiles et notes élevées pour les 3 nouveaux modèles testés

La Tesla Model 3 a été testée dans sa version 208 kW Propulsion avec batterie de 60 kWh. Elle obtient la note de 10/10 logique pour le Clean Air index, 9,6/10 pour le Energy Efficiency index, et 9,8/10 pour le Greenhouse Gas Index.

Mention spéciale pour sa consommation sur autoroute au niveau du test, avec 21,1 kWh/100 km, la plus basse consommation obtenue depuis la création du Green NCAP. Les Tesla sont réellement affûtées pour les longs parcours ! En revanche en hiver sous les 7°C, la consommation augmente de 72 % ! Et cela notamment en raison de la consommation engendrée pour chauffer l’habitacle mais aussi la batterie.

Le test a également permis de valider la capacité de 61 kWh de la batterie, et valide l’autonomie de 450 km en usage standard.

5 étoiles au Green NCAP pour la Megane E-TECH

De son côté la Renault Megane E-TECH obtient des notes légèrement plus basses pour sa consommation? Si elle surconsomme 78 % par temps froid, en revanche elle se démarque par sa consommation urbaine réduite de seulement 11,8 kWh/100 km.

La troisième note de 9,6 correspond aux émissions de gaz à effet de serre de la production électrique moyenne européenne, la note est très bonne et à peine inférieure à celle de la Tesla.

5 étoiles au Green NCAP pour la Nio eT7

Troisième voiture notée : la Nio eT7. Une berline chinoise haut de gamme, ici testée avec une motorisation de 480 kW et transmission intégrale. Une nouvelle venue sur le marché européen qui tente de faire forte impression avec des caractéristiques digne d’un modèle haut de gamme.

Avec ses deux moteurs et sa grosse batterie de 100 kWh, la Nio eT7 pèse 2,4 tonnes sur la balance ! Autre point important de ce test : la capacité réelle de la batterie a été mesurée à 92,5 kWh seulement au lieu de 100 annoncés. Elle le compense avec une consommation moindre par rapport aux chiffres annoncés par le constructeur…

Pas vraiment de surprises donc sur ces notations, qui ont tout pour favoriser les voitures électriques. Le jour où toutes les voitures ou presque seront électriques, la notation devra certainement être revue !