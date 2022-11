L’Audi e-tron devient le Q8 e-tron avec des nouveautés

Audi Q8 e-tron

Lancé en 2018, le grand SUV électrique Audi e-tron était l’un des premiers SUV électriques premium. A l’occasion de son restyling pour son quatrième anniversaire, Audi en profite pour revoir sa nomenclature de gamme : ce modèle sera désormais le Q8 e-tron !

Il s’agit d’un modèle marquant pour la firme d’Ingolstadt : le SUV e-tron présenté en 2018 était tout de même la première Audi électrique de l’histoire. Un modèle haut de gamme ne pouvait rester en retard vis à vis de la concurrence, et dans le domaine des voitures électriques tout évolue très vite. Il était donc temps pour Audi de revoir sa copie, et nous allons voir tout ce qui change sur ce modèle haut de gamme.

Les changements esthétiques sur l’Audi Q8 e-tron

Audi n’a pas révolutionné la face avant, très proche de l’ancienne mais avec plus de modernité. Si les blocs optiques conservent leur forme, l’habillage de la calandre évolue et abandonne la grille traditionnelle pour une grille plus fermée avec des alvéoles. Le nouveau dessin du bouclier avant met plus en avant les écopes latérales, et joue sur un contraste avec un entourage noir autour de la calandre et jusque sous les phares.

Long de 4,915 mètres, le nouvel Audi Q8 e-tron est aussi décliné en carrosserie SUV-coupé : le Q8 e-tron Sportback avec des caractéristiques très proches.

Les deux modèles ont aussi été revus pour réduire leur coefficient de traînée, et baisser la consommation. Le Cx du Q8 e-tron passe de 0,28 à 0,27, celui de la version Sportback de 0,26 à 0,24 ! Voilà un vrai avantage de la version SUV coupé : elle est plus aérodynamique, plus sobre et donc plus écologique. Et affiche de meilleures autonomies, comme nous allons le voir ensuite.

La face avant remaniée de l’Audi Q8 e-tron

De gros changements pour l’autonomie du Q8 e-tron

Audi a vendu 150.000 exemplaires de l’e-tron depuis son lancement, un chiffre assez conséquent pour un SUV électrique de ce segment. Même si on n’en voit peu en France, sur certains marchés du monde ce modèle est très prisé.

Dès sa version de base, le Q8 50 e-tron développe 250 kW de puissance en mode boost et 664 Nm de couple. Point marquant : l’autonomie évolue à 491 km, et à 505 km pour la silhouette Sportback.

Au deuxième niveau de gamme, le Q8 55 e-tron offre 300 kW de puissance en mode boost et 664 Nm de couple. Cet écart de puissance s’accompagne d’une plus grande batterie, et d’une autonomie portée à 582 et 600 km.

Et enfin la version sportive, l’Audi SQ8 e-tron, avec 370 kW de puissance et 973 Nm de couple ! Le tout obtenu avec pas moins de 3 moteurs électriques : un à l’avant et deux à l’arrière.

L’autonomie descend à 494 et 513 km selon les carrosseries sur cette version axée sur les performances, avec une vitesse bridée à 210 km/h.

Le prix de départ de la gamme est de 86700 eurs pour la France, avec des livraisons qui démarrent au printemps 2023.

Actuellement la gamme électrique Audi compte 8 modèles : en 2026 il y en aura 20 ! Une accélération assez forte est donc attendue dans les trois années à venir. Une grosse actualité nous attend donc chez Audi, à suivre de près.

Audi Q8 e-tron

Audi Q8 e-tron

Audi Q8 e-tron

Audi Q8 e-tron

Audi Q8 e-tron

Audi Q8 e-tron Sportback