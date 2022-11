Achat occasion : que signifie le label Audi Approved :plus ?

Alors qu’en France, Audi propose le label Occasion :plus, en Belgique celui-ci s’appelle « Audi Approved :plus ». Voici ce qu’il permet d’obtenir lors de l’achat d’une Audi d’occasion dans le réseau de la marque.

Un label officiel pour les voitures d’occasion met en avant des contrôles parfaitement encadrés et complets, une sélection des modèles de voitures concernés, et aussi des services proposés dans le cadre de l’achat d’une voiture d’occasion. De quoi sécuriser l’achat avec une voiture impeccable, reconditionnée et accompagnée de services tels que l’assistance en cas de panne. Comme pour une voiture neuve !

Si vous recherchez sur Google voiture audi occasion vous avez de fortes chances de tomber sur le site officiel Audi, avec une sélection de voitures d’occasion concernées par le programme Audi Approved :plus.

Le programme complet du label Audi Approved :plus

Dans le cas du label Audi Approved :plus, il sera réservé aux Audi d’occasion mais aussi à des voitures de marques concurrentes reprises par les concessionnaires, dont l’âge sera inférieur à 96 mois, soit 8 ans. Le kilométrage maximum est fixé à 150.000 km, même s’il s’agit d’une voiture d’occasion qui a seulement 4 ans. Audi inscrit dans les règles de son label un contrôle complet qui porte sur 111 points. Une voiture sera donc remise à niveau avec toutes les opérations d’entretien effectuées et les pneumatiques remplacés si nécessaires : le client repart avec une voiture où il n’a plus aucun frais à prévoir.

Une garantie est également comprise : sa durée est de deux ans minimum, et peut être portée à cinq ans. Celle-ci couvre les dommages possibles, pièces et main d’oeuvre comprises.

Point positif : cette garantie reste liée à la voiture. En cas de revente de la voiture à un particulier, le nouveau propriétaire pourra bénéficier lui aussi de la garantie. Ce qui sera un véritable argument pour une future revente.

On termine avec une assistance mobilité à vie : une assistance est disponible 24h / 24 et 7 jours / 7 en cas de panne. Le dépannage peut aussi être accompagné d’un véhicule de remplacement. Il faudra pour en profiter continuer de réaliser l’entretien de la voiture achetée avec le label Audi Approved :plus chez un distributeur Audi officiel.

Chose étonnante : cette assistance mobilité reste valable sans limite dans le temps ni de kilométrage. Une assistance bien pratique, qui comprend le remorquage, mais aussi le prêt d’un véhicule de remplacement, ou des nuits d’hôtel, ou encore le paiement des frais d’avion ou de train quand la panne survient l’étranger pour retourner à son domicile.

Ce label permet ainsi à Audi d’encourager les achats dans son réseau, avec un niveau d’ exigence qui tire la qualité et les services vers le haut.