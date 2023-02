La nouvelle Mercedes Classe E mise sur son intérieur éblouissant

La nouvelle génération de la Mercedes Classe E est programmée pour cette année : avant de lever le voile sur ses lignes, le constructeur allemand nous présente son habitacle. L’intérieur de la nouvelle Classe E a en effet de quoi éblouir ses futurs passagers, avec une planche de bord disposant de plusieurs écrans, et un éclairage savamment dessiné.

Un écran devant le passager, mais en option

Si certains constructeurs ont déjà prédit la fin des écrans dans les habitacles, pour l’instant Mercedes n’est pas de cet avis. La future Classe E va ainsi hériter d’une planche de bord très sophistiquée, relativement proche de celle de la Mercedes EQE. La principale différence se situe pour la dalle d’instrumentation devant le conducteur, qui n’est pas inscrite dans le prolongement des deux autres écrans et ressort verticalement du tableau de bord.

Sur les photos présentées, les exemplaires de la Classe E disposent de l’option écran passager avant. Toutes les Classe E n’en bénéficieront pas en série !

Le conducteur pourra programmer des routines, par exemple que le chauffage des sièges s’active automatiquement quand la température descend en-dessous d’un certain niveau. L’éclairage intérieur peut aussi être programmé de cette façon.

Cette Classe E va assez loin pour le bien-être des passagers, par exemple avec ENERGIZING COMFORT, conçu pour limiter le mal des transports, ou encore avec ENERGIZING COACH, pour réduire son niveau de stress.

Regarder Tik Tok sur l’écran principal ou participer à une conférence

Les ingénieurs Mercedes ont évité d’utiliser plusieurs calculateurs : un seul ordinateur central sera ainsi chargé du système d’info-divertissement et des différents écrans. Avec le Pack Divertissement Plus MBUX, les services Mercedes me connect seront accessibles rapidement : la 5G a été choisie pour son débit de données plus rapide que le LTE. Il sera possible de regarder Tik Tok sur l’écran central, ou encore de jouer à Angry Birds grâce à la possibilité d’installer des applications tierces.

Pour l’immersion en musique, l’éclairage d’ambiance actif avec visualisation sonore fonctionne avec le système de sonorisation surround Burmester 4D. A condition de cocher les options qui vont bien…

Autre nouveauté : une caméra à selfie et vidéo, qui permet par exemple de participer à des conférences en voiture. Voyager en Mercedes Classe E devrait donc être assez divertissant, avec de très nombreuses possibilités.

Cette « série 214 » de la Classe E est programmée pour une arrivée en concessions en Europe dès cet été, et à l’automne aux Etats-Unis.

