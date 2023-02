Les BMW X5 et X6 M Competition passent à l’hybridation légère

BMW X5 M Competition

Les BMW X5 restylé et X6 restylé ont tout juste été présentés il y a moins de deux semaines, et le constructeur bavarois nous présente déjà les versions ultra sportives.

Les BMW X5 et X6 M Competition reviennent, avec des évolutions esthétiques et une motorisation qui passe à l’hybridation légère. Une première pour un modèle BMW M !

Une nouvelle motorisation hybride 48V, la première de BMW M

Les ingénieurs de BMW Motorsport ont donc travaillé pour offrir aux X5 et X6 M Competition un moteur V8 M TwinPower Turbo avec de multiples évolutions. Au programme : vilebrequin renforcé, turbo perfectionné, nouveau conduit d’admission d’air, et système d’alimentation en huile optimisé. Ce bloc de 4,4 L de cylindrée développe 625 ch à 6 000 tr/min, pour un couple moteur de 750 Nm entre 1 800 et 5 800 tr/min. Pas de souci de motricité avec la transmission intégrale M xDrive qui comprend un différentiel actif M sur l’essieu arrière.

Un petit moteur électrique de 12 ch est intégré directement dans la transmission M Steptronic à huit rapports. Il est couplé à une batterie 48V placée dans le compartiment moteur, qui est rechargée par les freinages.

On aimerait avoir affaire à des hybrides aussi performantes à chaque fois : le 0 à 100 km/h est effectué en 3,9 s seulement.

Pas de performances en hausse donc, malgré les différentes évolutions mécaniques citées.

BMW X5 et X6 M Competition

Des changements esthétiques et technologiques

Comme pour les X5 et X6 restylés, les versions M Competition se distinguent par leurs nouveaux phares matriciels à LED, proposés en option avec un fond assombri M Shadowline.

Redessinée, la calandre entièrement noire est reliée à la prise d’air inférieure centrale par un fond noir qui forme un X. Il faudra donc sélectionner une teinte qui tranche pour bénéficier de cet face avant particulièrement agressive, mais aussi différente des finitions M Sport.

A l’intérieur, la planche de bord évolue avec l’écran incurvé BMW, qui comprend deux écrans de 12,3 pouces et 14,9 pouces. Le système BMW iDrive de dernière génération basé sur le système d’exploitation BMW 8 s’accompagne aussi de nouveaux services numériques.

Les prix sont déjà connus : il faudra débourser 159300 euros pour le X5 M Competition, et 163300 euros pour le X6 M Competition. Des prix conséquents, pour les SUV parmi les plus sportifs de BMW.

Annoncé à 175000 euros, le BMW XM n’est pas très loin. Il se démarque par sa motorisation hybride rechargeable, qui lui permet d’échapper au malus écologique.

BMW X5 et X6 M Competition

BMW X5 et X6 M Competition

BMW X5 et X6 M Competition

BMW X5 et X6 M Competition

BMW X5 et X6 M Competition

BMW X5 et X6 M Competition

BMW X5 et X6 M Competition

BMW X5 et X6 M Competition

BMW X5 et X6 M Competition

BMW X5 et X6 M Competition

BMW X5 et X6 M Competition