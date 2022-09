175000 euros pour le nouveau BMW XM !

nouveau BMW XM

Le nouveau BMW XM est officiellement dévoilé ! Ce tout nouveau SUV hybride rechargeable et particulièrement puissant nous révèle son style, mais aussi ses caractéristiques et son prix rondelet : celui-ci débute à 175.000 euros tout de même. Il faut dire que ce modèle est unique car il n’est pas dérivé d’une BMW existante, il sera uniquement proposé en version M.

Une machinerie hybride rechargeable au top niveau pour le nouveau XM

Ce nouveau SUV signé BMW M ne fait pas dans la dentelle avec une motorisation V8 de 4,4 L qui développe 489 ch, un chiffre déjà sympathique…Mais cela ne suffisait pas : la nouvelle motorisation hybride rechargeable M associe à cette puissance celle d’un moteur électrique, qui développe 145 kW, soit 197 ch. Il n’est pas logé au niveau de l’essieu arrière mais intégré directement à la transmission M à huit rapports.

Ce système de propulsion M HYBRID développe une puissance cumulée de 653 ch, pour 800 Nm de couple.

De quoi permettre à cet engin électrifié d’abattre le 0 à 100 km/h en 4,3 secondes !

Pas de souci de motricité : malgré l’absence de moteur électrique à l’arrière, la transmission intégrale M xDrive est bien de série. Elle peut même permettre de rouler dans les dunes avec un mode 4WD Sand. BMW a du penser à ceux qui rouleront du côté de Dubaï…

BMW promet un son fabuleux, autorisé par la présence du V8 et aussi d’un système d’échappement sport doté de clapets réglables en continu à commande électronique. A noter que les doubles sorties hexagonales superposées sont une première sur une BMW M.

La présence d’une batterie lithium-ion haute tension de 25,7 kWh permet aussi d’évoluer en mode électrique, sans émissions, sur des parcours allant jusqu’à 88 km tout de même.

Rien n’a été oublié au niveau du châssis avec une suspension SelectDrive M Pro qui comprend des amortisseurs à commande électronique, la stabilisation active du roulis avec moteurs électriques 48V et Active Roll Control, mais aussi 4 roues directrices avec la direction Integral Active Steering.

Un design particulièrement marquant

Difficile de ne pas s’arrêter sur le design de ce gros SUV, avec un double haricot plus gros que jamais. Cette calandre se distingue également par son cerclage de couleur or et un éclairage continu du contour ! Les projecteurs à double étage semblent en comparaison particulièrement fins.

Son style se démarque assez nettement du BMW IX, qui pourra aussi constituer un rival en interne avec sa version M60 forte de 619 ch.

A l’arrière, les feux évoquent plus une Série 4 Coupé ( ou une M4 ! ) que l’IX. Originalité du modèle : à l’arrière, le sigle ne prend pas place sur le hayon arrière mais en haut de la vitre de hayon, de chaque côté.

Citrons aussi des jantes alliage M 21″ de série, qui peuvent aussi être remplacées en option par des jantes 22 ou 23″.

BMW promet un XM LABEL RED à l’automne prochain

Une version plus puissante encore est déjà annoncée pour l’année prochaine. Signée Label Red, elle affichera une puissance cumulée de 748 ch et 1000 Nm. C’est le moteur V8 qui gagnera en puissance avec 585 ch, de son côté le moteur électrique conservera ses 197 ch. Il s’agira alors de la BMW M la plus puissante jamais produite pour la route !

