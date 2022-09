Convertir sa voiture à l’éthanol E85 : quel boîtier choisir ?

Le boîtier E85 de Flexfuel

Rouler à l’E85 est devenu un eldorado : il s’agit du carburant le moins cher, puisqu’il s’affiche en moyenne à moins de 70 centimes le litre, soit plus de deux fois moins cher que le SP95 E10 ( avec la remise gouvernementale actuelle ).

Adapter sa voiture pour la rendre compatible est devenue une vraie tendance, et cela permet toujours de circuler en faisant un plein avec du SP95 E10 si nécessaire.

Les économies à réaliser en roulant à l’E85

Le Superéthanol-E85 contient entre 65 % et 85 % d’éthanol. Fabriqué en France, ce carburant n’est pas soumis aux mêmes fluctuations que le prix du pétrole : ses tarifs sont très stables.

Le prix d’un plein est donc bien inférieur, il faut compter sur une consommation qui sera supérieure avec jusqu’à +25 % de carburant consommé. Vous irez donc faire le plein plus souvent, mais ce sera deux fois moins cher au moins !

Selon la consommation du véhicule et le prix fluctuant du Sans Plomb, les économies réalisées se chiffrent entre 50 % et 60 % du budget carburant chaque mois.

La pose d’un boitier E85 nécessite-t-elle de faire appel à un spécialiste ?

On aurait pu croire que pour rouler à l’E85, il était impératif d’aller cher un spécialiste de la pose de boitier.

Mais techniquement, cette étape n’est pas obligatoire. Il n’est pas non plus nécessaire de faire modifier l’énergie apparaissant sur sa carte grise : la procédure peut être bien plus simple.

De nombreux revendeurs comme les plus grands sites de e-commerce en France proposent des boitiers E85. Cdiscount propose de nombreux kits bioéthanol à des prix très attractifs, de quoi tenter ceux qui n’avaient pas les moyens de faire une transformation au prix fort.

Ces kits sont fournis avec les explications pour faire le montage soi-même, et il reste toujours possible de faire appel à un garagiste pour réaliser l’opération.

Ces kits annoncent en général un temps de pose limité à 30 minutes seulement. Il faudra bien entendu bien respecter les étapes, et faire des tests en ne faisant pas immédiatement un plein complet en E85 mais seulement un quart du réservoir pour commencer.

Si vous faîtes le choix de faire installer un kit E85 agréé et posé par un professionnel, cela permettra de faire modifier la carte grise pour spécifier la nouvelle énergie disponible. Une modification gratuite, et qui profitera surtout au prochain acheteur en occasion, car la carte grise des voitures E85 est gratuite dans plusieurs régions.

La rentabilité sera moins rapide pour un kit homologué posé par un professionnel, avec un coût moyen de 700 euros . Une garantie sera toutefois appliquée par le constructeur, ce qui pourra apporter une tranquilité d’esprit.

Les kits E85 vendus dans le commerce sont nettement plus accessibles : à peine plus de 100 euros pour les premiers prix en 4 cylindres. De quoi rentabiliser le prix du kit en à peine deux pleins.

Comment savoir si sa voiture est compatible avant de passer commande ?

Un kit E85 concerne exclusivement les voitures essence, et laisse de côté les voitures diesel. Et parmi les voitures essence, toutes ne sont pas compatibles. L’hybridation ne pose pas de problème : bonne nouvelle !

Pour faire simple : si votre voiture est compatible avec le SP95 E10 ( et qu’il est mentionné derrière la trappe à carburant ), alors la pose d’un boitier est généralement possible.

Les voitures incompatibles sont celles qui sont trop anciennes, homologuées avant les normes Euro 3, ou les voitures essence récentes avec filtre à particules.

Les boitiers proposés dans le commerce doivent être choisis en fonction du nombre de cylindres, et aussi selon le type de connecteurs au niveau des injecteurs. Autre élément à prendre en compte : le type d’injection directe ou indirecte, qui nécessite un boitier spécifique pour chaque.

Et si une reprogrammation moteur a été faite, il faudra alors revenir à la programmation moteur d’origine.

Certaines voitures sont compatibles avec l’E85 sans aucun boitier : il s’agit de voitures Flexfuel directement vendues telles quelles par le constructeur. Voici la liste des voitures neuves compatibles E85 en 2022.