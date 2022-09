Citroën change de logo et de signature

Citroën change de logo dès 2023

Citroën change de logo et d’identité visuelle. Cette dixième évolution du logo Citroën sera apposée sur un tout premier véhicule très rapidement : un concept-car qui sera présenté au Mondial de Paris 2022. Le logo ci-dessus est probablement apposé sur la calandre de ce concept car, avec des slogans tendance au lieu d’une classique grille. On peut y lire « Nothing move us like Citroën ». Il s’agit en effet de la nouvelle signature de la marque, qui doit refléter la promesse de l’accélération vers des « solutions de mobilité plus audacieuses et accueillantes pour le bien-être des clients Citroën ».

Ce nouveau logo est plus graphique, et plus adapté à un usage digital. La grande nouveauté est la présence d’un ovale vertical qui délimitera la longueur des fameux chevrons. Ce nouvel élément s’accompagnera d’un nouveau langage pour le design de la marque !

L’ovale était présent sur le tout premier logo de 1919, il a totalement disparu à partir de 1985 quand le carré s’est imposé. De 2009 à aujourd’hui, les chevrons n’étaient plus accompagnés d’une figure géométrique pour les encadrer. Cette émancipation s’est traduite par des calandres chromées où les chevrons étaient liés à des barrettes chromées horizontales. Mais la période des chromes à tout va est terminée : il était temps de proposer un nouveau logo plus contemporain.

Arrêter le chrome était une volonté pour améliorer la recyclabilité : on la retrouve chez d’autres marques comme Mini.

Nous retrouverons donc bientôt le nouveau logo sur le site internet de la marque, mais aussi dans les habitacles des Citroën sur les écrans, et dans l’application My Citroën App.

Il sera également déployé sur les documentations de bord, et sur les façades des garages et bureaux de la marque.

Le nouveau logo bientôt présenté sur un concept car inédit

Citroën nous annonce que le nouveau logo sera apposé sur les modèles commercialisés à partir de la mi-2023 : cela concerne donc certainement la future génération de la petite C3.

Il faudra patienter dans les prochains jours pour découvrir les images du premier concept car arborant le nouveau logo Citroën. Il s’agira d’un modèle familial et électrique, à même de représenter ce que Citroën va tenter de nous proposer dans les prochaines années.