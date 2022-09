Test Ultimate Entretien Cuir de Meguiar’s

Si le cuir vieillit et prend une jolie patine avec le temps, la sellerie de votre auto réclame une attention toute particulière.Effectivement, le cuir vieillit et doit être traité pour conserver ses propriétés naturelles. Après un certain temps, l’aspect naturel du cuir vieillira plus ou moins en fonction de la structure du cuir. Ce vieillissement du cuir est normal et indique que c’est un produit naturel. Le spécialiste US des produits de soins autos propose une gramme complète de produits pour le nettoyage et le traitement des garnitures en cuir qui, lorsqu’ils sont utilisés selon les instructions, préserve la couche protectrice du cuir.

Le nouveau Spray Entretien Cuir Ultimate Meguiar’s est la solution rapide et facile pour entretenir le cuir afin qu’il retrouve sa souplesse de façon durable.

Propriétés :

La formule unique de ce spray nourrit toutes les surfaces en cuir.

Le Spray Entretien Cuir est la solution rapide et facile pour entretenir le cuir.

Il nettoie, nourrit et protège le cuir en une seule étape.

Il élimine en douceur la saleté accumulée avec le temps.

Sa formule unique nourrit le cuir sans laisser d’aspect gras.

Les agents anti-UV protègent le cuir du vieillissement et de la décoloration prématurée.

Le cuir de votre auto retrouve toute sa souplesse, de façon durable

Mode d’emploi :

Bien agiter. Pour un meilleur résultat, appliquer sur une surface froide et à l’ombre. Ne pas appliquer sur les plastiques transparents et les écrans de l’habitacle.

1. Tester la tenue des couleurs sur un endroit discret

2. Pulvériser le produit sur un chiffon ou un tampon applicateur puis appliquer sur le cuir.

3. Essuyer le cuir avec un chiffon microfibre.

Spécifications :

Des agents nettoyants éliminent rapidement la saleté pour rajeunir l’apparence du cuir

Nourrit le cuir et laisse un aspect soyeux et doux au toucher

Les agents anti-UV protègent le cuir pour qu’il reste dans un état impeccable

Crée une riche finition satinée sans aspect gras

Adapté à toutes surfaces en cuir

473ml

Notre avis :

A l’usage, le produit est très facile d’application et ne laisse aucun résidus gras sur la surface du cuir. Le produit est instantanément absorbé et la couleur du cuir retrouve sa souplesse et la profondeur des couleurs comme le premier jour.

Notre sellerie en cuir a maintenant une meilleure protection contre les taches et une protection UV.

Enfin, point non négligeable, le produit est inodore et peut être utiliser sur le vinyle, le skaï et les éléments plastiques.

Référence Meguiar’s : G201316