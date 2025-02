La Renault Filante Record 2025 vise Rétromobile, avant les records

Renault Filante Record 2025

Renault ne se contente pas d’innover avec ses modèles de série : la marque française explore également les limites de l’efficacité énergétique avec des véhicules expérimentaux taillés pour battre des records. C’est précisément l’ambition du Renault Filante Record 2025, une monoplace électrique aux allures d’avion de chasse, conçue pour maximiser l’autonomie et minimiser la consommation. Inspirée de l’histoire des records de la marque, elle s’apprête à affronter un défi d’efficience énergétique ambitieux, combinant aérodynamisme extrême, matériaux ultralégers et technologies avancées.

Une silhouette sculptée par l’air

Avec ses 5,12 mètres de long pour seulement 1,19 mètre de hauteur, Renault Filante Record 2025 affiche des proportions inhabituelles, mais qui répondent à une logique implacable : offrir la meilleure pénétration dans l’air possible. L’objectif de Renault est clair : exploiter chaque watt de sa batterie de 87 kWh, identique à celle du Scénic E-Tech, pour parcourir la plus grande distance possible.

Son design ne laisse rien au hasard : cabine en bulle, roues carénées, surface lisse sans aspérité… Autant d’éléments directement inspirés des véhicules record de la marque, comme la 40 CV des années 1920, la Nervasport de 1934 et surtout l’Étoile Filante de 1956, qui avait marqué l’histoire en atteignant 308,85 km/h sur le lac salé de Bonneville. La Filante Record 2025 leur rend hommage, tout en poussant encore plus loin la quête d’efficience.

Le choix de la couleur bleu ultraviolet renforce cette filiation, tout en apportant une touche de modernité avec des reflets changeant selon l’angle de vue. C’est un clin d’œil aux modèles historiques tout en intégrant les codes stylistiques actuels.

Renault Filante Record 2025

Un châssis ultra-léger, optimisé comme en aéronautique

Avec un poids plume de 1 000 kg, ce démonstrateur fait mieux que la plupart des voitures électriques actuelles, malgré sa batterie relativement grande. Pour y parvenir, Renault a misé sur des matériaux de pointe, à l’image du Scalmalloy, un alliage d’aluminium utilisé en impression 3D, permettant d’optimiser les structures tout en limitant le poids.

Les ingénieurs ont également eu recours à l’optimisation topologique, une méthode issue du monde aéronautique qui consiste à ne conserver de la matière que là où elle est indispensable. Résultat : chaque composant a été étudié pour être le plus léger possible tout en conservant une rigidité optimale.

Des technologies de pointe pour maximiser l’efficience

Le Renault Filante Record 2025 n’est pas qu’un exercice de style : c’est un véhicule laboratoire qui préfigure les innovations des futures Renault de série. Parmi les technologies embarquées, on retrouve le “steer by wire” et le “brake by wire”, qui remplacent les liaisons mécaniques traditionnelles par un contrôle entièrement électronique de la direction et du freinage.

Cette approche présente plusieurs avantages :

• Réduction de poids, car il n’y a plus de colonne de direction ou de pédalier physique.

• Optimisation de l’architecture du cockpit, permettant de repenser complètement l’ergonomie.

• Amélioration de la réactivité et de la précision, car les commandes sont gérées par un calculateur capable d’ajuster instantanément la répartition des forces en fonction des conditions de route.

À bord, tout est conçu pour l’optimisation : siège en toile tendue façon hamac pour réduire la masse, commandes minimalistes, écran panoramique souple intégré au volant… L’approche rappelle les cockpits d’avions de chasse, où chaque élément est pensé pour maximiser la performance avec un minimum de poids.

Renault Filante Record 2025

Un record en ligne de mire

Renault ne s’arrête pas à une simple démonstration technique : la Filante Record 2025 a un objectif précis. Après avoir été exposée au salon Rétromobile à Paris du 5 au 9 février 2025, elle partira à l’assaut d’un record d’efficience énergétique au cours du premier semestre.

L’ambition est claire : prouver qu’un véhicule électrique peut allier performance et autonomie grâce à une aérodynamique optimisée et une conception ultra-légère. Si le défi est relevé, cela pourrait ouvrir la voie à de nouvelles approches pour maximiser l’autonomie des voitures électriques de série.

En attendant, la Filante Record 2025 incarne parfaitement la philosophie de Renault : s’inspirer de son passé pour construire l’avenir, en repoussant toujours plus loin les limites de l’innovation.

Renault Filante Record 2025

