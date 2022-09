Test du shampooing Hybride Céramique Meguiar’s

Dans la famille des protections céramiques pour la carrosserie, nous demandons le shampooing deux en un !

Qu’à cela ne tienne ! Le spécialiste américain des soins auto Meguiar’s vient de lancer dans sa gamme le tout nouveau « Shampooing Hybride Céramique» que nous avons eu à cœur de tester dans notre éditorial afin de vous livrer nos impressions.

Principe du Shampooing Hybride Céramique :

Le Shampooing Hybride Céramique offre la particularité de contenir deux liquides uniques. Une fois mélangé dans un seau à l’image d’une potion magique, ils offriront brillance et protection au vernis de la voiture.

De prime abord, le flacon se pare d’une jolie couleur orange qui se distingue des autres produits de la marque US généralement plus sobres. Visuellement, cela permet de d’identifier le produit plus rapidement et le look flashy est plus sympa au demeurant.

Mais avant d’appliquer ce tout nouveau produit, nous avons pris le soin de réaliser une opération de prélavage de notre véhicule à l’aide du produit Ultimate Snow Foam de Meguiar’s. Le prélavage facilite l’étape suivante et minimise le risque de créer des micro-rayures.

Opération de prélavage Ultimate Snow Foam :









En plus de faire gagner un temps précieux et ainsi optimiser l’opération de nettoyage, la forte pression de la mousse permet d’éliminer les saletés les plus tenaces sans aucun risques de micro-rayures. Une fois pulvérisé sur toute la carrosserie, le lavage s’en trouvera facilité.

À son tour, la mousse va tremper la saleté, l’encapsuler, ce qui rend plus facile à rincer cette dernière avant de laver la voiture dans les règles de l’art.

Ainsi avec cette technique, vous faites un prélavage efficace afin d’optimiser les avantages du shampooing.

Cette étape de prélavage facilite le nettoyage extérieur et supprime ainsi une grande partie du film routier tout en limitant les risques de micro-rayures lors du lavage à la main, un bon point !

Spécifications :

La mousse du shampooing adhère efficacement aux surfaces verticales. Elle s’écoule lentement pour se débarrasser des contaminants en surface sur la peinture et autres éléments extérieurs.

Prépare le lavage, lubrifie la surface quand un lavage à la main est ensuite nécessaire sur les véhicules très sales.

Ph équilibré, grâce à son PH équilibré, le shampoing de prélavage Ultimate Snow Foam n’élimine pas les protections appliquées préalablement sur la carrosserie.

Pour la bonne application de l’ Ultimate Snow Foam, nous avons utilisé un canon à mousse de type Snow Foam Gun connecté à notre nettoyeur haute pression. En outre, l’opération de vaporisation de l’ Ultimate Snow Foam ne prend que quelques instants, il suffit ensuite de laisser agir le produit quelques minutes puis de le rincer. Ce qui nous laisse amplement le temps de procéder à la préparation du Shampooing Hybride Céramique.

Utilisation du Shampooing Hybride Céramique :

Le principe de ce shampooing est assez simple, le mélange du Shampooing Hybride Céramique (grand compartiment) et de l’Hybride Céramique SiO2 boost (petit compartiment) permet d’obtenir une solution complète à savoir le nettoyage de la carrosserie et le traitement céramique en une seule et même opération.









Les conseils d’utilisation sont les suivants :

A l’aide du bouchon serveur, il convient de verser 90 ml de Shampooing Hybride Céramique dans un seau avec 12 litres d’eau. Puis verser ensuite 15 ml de Sio2 Boost dans le seau à l’aide du bouchon serveur. A ce titre, il convient de saluer la facilité de la préparation grâce à la graduation du bouchon mesureur qui se trouve sur la bouteille, bien vu.









Pour la suite des opérations, c’est on ne peut plus simple, on procède au shampouinage de la voiture comme avec un shampooing auto classique à l’aide d’un gant de nettoyage en microfibre.

A noter que ce produit s’utilise avec n’importe quel gant microfibre de qualité. Néanmoins, le fabricant Meguiar’s recommande d’utiliser le nouveau gant de lavage hybride Céramique (X210200).

Elément par élément, on procéde donc au nettoyage méticuleux de l’auto. D’emblée ce qui surprend avec ce nouveau Shampooing Hybride Céramique c’est l’absence de mousse lors de l’application sur la carrosserie comme un shampooing ordinaire.









Néanmoins, l’application du produit est facilitée par les différents agents lubrifiants ainsi que notre étape préalable de nettoyage. Une fois, le véhicule parfaitement nettoyé, nous pouvons opérer au rinçage du produit.

Ce dernier s’élimine facilement et ne laisse aucun résidus sur la peinture, un bon point.









Et les résultats ne se font pas attendre, l’effet déparlant du produit est immédiat et visible dès le rinçage du véhicule.

Notre véhicule retrouve une brillance comme à son premier jour. Désormais, notre SUV se montre prêt à affronter les prochaines intempéries.









Notre avis :

A l’usage, le Shampooing Hybride Céramique s’est révélé très facile d’utilisation.

La préparation pour le moins ludique du shampoing combinée à une odeur fruitée des plus agréable, permet d’obtenir un nettoyage et une protection de la carrosserie pour le moins efficace.

Le spécialiste US des produits de detailing renforce une fois de plus sa gamme de produits céramiques déjà très complète et propose un produit simple d’utilisation.

En outre, nous avons apprécié l’application d’un seul et même produit afin de réaliser un nettoyage et une protection de la carrosserie en un temps record.