Opel Astra GSe : l’Astra voit jaune !

Opel Astra GSe

L’Opel Astra GSe est le premier modèle du blitz à bénéficier du nouveau label GSe. GSE signifiait Grand Sport Einspritzung ( injection Grand Sport ) sur les Opel Manta PSE et Commodore GS/E.

Il s’agira désormais des Opel électrifiées avec un peu plus de pep’s que les autres…

Cette Astra GSe sera à la fois proposée en berline et en break Sports Tourer. Elle disposera de la motorisation hybride rechargeable la plus puissante disponible en deux roues motrice chez Peugeot, avec un niveau de puissance de 225 ch. Car cette Astra n’est autre qu’une cousine directe de la 308 ( lire notre essai de la Peugeot 308 SW Hybrid 225 ch )

Un châssis revu pour l’Astra GSe

Opel ne se contente pas d’offrir à cette compacte une motorisation hybride rechargeable de 225 ch. Les ingénieurs Opel en ont profité pour revoir le châssis avec quelques modifications…

La voiture est abaissée de 10 mm par rapport au modèle standard, et les ressorts de suspensions sont aussi adaptés à la conduite dynamique. Les amortisseurs permettent de choisir plusieurs réglages, avec la fonction FSD pour Frequency Selective Damping.

Autre modification : l’ESP revu pour réagir plus tardivement afin de s’adapter à une conduite plus dynamique. On n’oubliera pas non plus le calibrage revu pour une direction plus directe.

Un look sport au programme

Opel n’a pas non plus oublié de proposer un look à part sur cette version : le bouclier avant est retouché avec un masque noir, qui donne plus de sportivité à la face avant. Le noir est de mise pour la calandre, les logos, mais aussi le toit et les rétroviseurs. A l’arrière, le nouveau blason GSe est fièrement apposé sur le hayon.

Un autre élément différenciera cette version des autres Astra : des jantes alliage 18″ spécifiques, inspirées de celles du retromod Manta GSe.

A l’intérieur, les sièges performance et labellisés AGR sont recouverts d’une sellerie alcantara.

Opel ne communique pas le niveau de performances, ni les prix, qui devraient dépasser les 40.000 euros.

Opel Astra GSe

Opel Astra GSe

Opel Astra GSe

Opel Astra GSe

Opel Astra GSe

Opel Astra GSe