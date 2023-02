TotalEnergies va plafonner le prix des carburants à 1,99 euro !

Nouvelle remise carburant : TotalEnergies est favorable

Hier, le président Macron évoquait une ristourne possible sur le diesel. TotalEnergies était présenti depuis quelques semaines pour mettre en place une nouvelle remise à la pompe. Finalement, ce sera un plafonnement des prix qui sera mis en place, on vous explique comment.

Des prix plafonnés jusqu’à la fin de l’année

C’est au journal télévisé de TF1 que le PDG de TotalEnergies Patrick Pouyanné a fait cette nouvelle annonce. Au lieu de mettre en place une remise à la pompe par exemple de 10 centimes par litre, les stations TotalEnergies appliqueront des prix plafonnés à 1,99 euros pour l’ensemble des carburants ou presque. Le diesel ne sera pas le seul concerné : le prix plafonné s’appliquera sur les SP95 E10, Superéthanol E85, SP95 E5, Diesel Premier B7 et Diesel Premier B10. Deux carburants ne pourront bénéficier de ce plafonnement : le gazole le plus cher appelé Diesel Excellium, et le SP98.

Même si le Superéthanol est cité, on se doute bien qu’il devrait rester bien en-dessous des 2 euros.

Actuellement les prix des carburants ont tendance à grimper, mais se situent encore en-dessous des 2 euros dans la plupart des stations. Ce plafonnement est quelque part une mauvaise nouvelle : cela signifie que les hausses vont se poursuivre d’ici la fin de l’année, avec des prix au litre qui vont dépasser les 2 euros le litre dans de nombreuses stations.

Le groupe TotalEnergies va profiter de son déploiement pour appliquer ces tarifs sur l’ensemble de ses 3400 stations services françaises. Une sorte de redistribution, au regard des bénéfices exceptionnels réalisés en 2022.

Mauvaise nouvelle en revanche : des grèves importantes car reconductibles seront débutées le 6 mars prochain. Ce qui va sans doute entrainer de nouvelles pénuries de carburant, et compliquer les ravitaillements pour les automobilistes français.