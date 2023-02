La Peugeot 508, privée de la nouvelle motorisation HYBRID 136 ch

La Peugeot 508, privée de la nouvelle motorisation hybride 136 ch

La Peugeot 508 sera restylée cette année : tout le monde s’attendait à la voir recevoir comme l’ensemble de la gamme la nouvelle motorisation HYBRID 136. Et pourtant : alors que cette semaine Peugeot a présenté les caractéristiques de ses 5008 et 3008 HYBRID 136, la liste des modèles concernés par cette motorisation ont été une nouvelle fois annoncés. Cela avait déjà été le cas lors des Lion Day, et Peugeot a publié une nouvelle fois cette liste que voici et qui complète les deux SUV compacts : 208 – 2008 – 308 – 308 SW et 408.

Une gamme repositionnée pour la 508 restylée ?

Jusqu’à présent, les acheteurs de la 508 avaient le choix entre des motorisations essence ou diesel de 130 ch, ou des versions hybrides rechargeables allant de 225 à 360 ch pour la sportive PSE. D’autres motorisations essence avaient déjà quitté le catalogue, comme par exemple la 508 Puretech 225, ainsi que sa déclinaison 180 ch.

Majoritairement vendue auprès des flottes d’entreprises ou des loueurs, la Peugeot 508 va donc abandonner le premier prix de la version Puretech 130 EAT8, qui ne sera pas remplacée par la motorisation HYBRID 136. L’entrée de gamme sera donc constituée du BlueHDI 130, le seul moteur diesel rescapé.

Les particuliers intéressés par la 508 devraient en revanche voir arriver une nouvelle version hybride rechargeable de 180 ch, récemment proposée sur le 3008. Elle sera légèrement moins chère que la version Hybrid 225, qui va au passage voir la taille de sa batterie évoluer de 13,2 à 14,2 kWh.

En France, les versions électrifiées représentent près de la moitié des immatriculations de la 508. Un chiffre qui devrait encore fortement progresser avec le restyling, étant donné que le seul moteur thermique est en diesel.

Dommage que la motorisation HYBRID 136 n’ait pas été prévue : elle aurait sans doute convaincu une partie de la clientèle.

Cette 508 restylée devrait arriver sur le marché au mois de juin 2023. Elle pourra alors poursuivre tranquillement sa carrière pendant au moins trois ans, jusqu’en 2026.