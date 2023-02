Tesla : c’est quoi ce fameux HW4 révolutionnaire ?

On parle de plus en plus ces jours-ci du HW4 des prochaines Tesla, et notamment de la nouvelle Model 3. Mais de quoi s’agit-il vraiment ?

Nouvelle génération pour l’ordinateur intégré dans les Tesla

HW4 signifie Hardware 4 : il s’agit de la prochaine centrale d’ordinateur qui sera intégrée dans les Tesla. Un nouvel élément qui sera certainement annoncé début mars lors de la journée Investor Day annoncée par Elon Musk. Mais sans plus attendre, des infos ont fuité sur le net, en provenance d’un leaker : @greentheonly.

Ce nouvel ordinateur HW4 sera utilisé pour remplacer l’actuel Hardware 3, qui sert pour l’infodivertissement, ainsi que l’ensemble des aides à la conduite dont l’Autopilot. Techniquement, il s’en distiguera par son GPU intégré à la carte mère, et à son CPU à 20 coeurs au lieu de 12.

Actuellement 8 caméras peuvent être gérées et embarquées dans une Tesla : ce nombre pourra passer à 11 avec HW4.

Avec une puissance de calcul revue à la hausse et la possibilité de gérer davantage de caméras, ainsi qu’un nouveau radar, le nouveau hardware sera donc calibré pour que le système de conduite autonome puisse évoluer vers la conduite autonome niveau 3. En Europe, Tesla n’est pas encore parvenu à obtenir les homologations pour ce niveau, alors que c’est déjà le cas par exemple pour Mercedes.

Pas de mise à jour possible des actuelles Tesla

Ceux qui envisageraient de remplacer leur centrale HW3 par une HW4 seront déçus : Elon Musk a confirmé que ce rétrofit ne serait pas possible. Les Tesla mises en circulation jusqu’à présent ne pourront donc pas profiter de toutes les mises à niveau possibles à l’avenir…

En effet les différences entre l’actuel Hardware 3 et le nouveau HW4 sont également physiques, avec des différences de dimensions et d’implantation des connecteurs. De quoi rendre les actuelles Tesla bientôt obsolètes au niveau technologique ?