Voici à quoi pourrait ressembler un Volkswagen Taigo GTI

Commercialisé depuis la fin de l’année 2021, le Volkswagen Taigo a été imaginé en version GTI. Une telle version pourrait-elle être lancée par Volkswagen ?

Un SUV coupé bientôt en GTI ?

Le Taigo est arrivé chez nous un an après avoir été lancé en Amérique Latine, sous un autre patronyme : le Nivus. il s’agit d’un crossover compact de 4,26 m de long, étroitement dérivé du petit T-Cross. Avec sa silhouette de SUV coupé, le Taigo est doté d’une gamme de moteurs plus puissante que le T-Cross. Les acheteurs peuvent par exemple commander un Taigo R-line motorisé par le 1.5 TSI 150 ch DSG7 à 33480 euros. Une motorisation indisponible sur son petit frère !

Pour en faire un Taigo GTI, Volkswagen devrait réussir à loger sous le capot le 2.0 TSI de 207 ch de la Polo GTI. Cette version GTI fictive telle qu’elle a été imaginée correspond parfaitement à l’esprit de sportive BCBG auquel on est habitués. A l’avant, ce Taigo GTI voit sa calandre agrémentée d’une nouvelle grille en nid d’abeille, et d’une fine ligne rouge qui s’invite également dans les blocs optiques Full LED. Elle reçoit aussi le blason GTI. De profil, on remarque immédiatement les généreuses jantes alliage spécifiques en 18″. Celles-ci abritent des étriers de freins rouges, et des disques de freins de plus grand diamètre. Ajoutez des bas de caisse dans le prolongement des élargisseurs d’ailes, et des logos GTI sur les ailes avant, et vous êtes proche d’une version possible du Taigo GTI ! A l’arrière, là encore on est très proche du modèle en R-Line. Avec un petit aileron plus prononcé, ainsi que le sigle GTI.

Cette version n’a pour l’instant pas été annoncée par Volkswagen. Elle pourrait être positive pour l’image du modèle, mais n’oublions pas une chose : en Europe, ce sont actuellement les modèles électriques sur lesquels Volkswagen concentre sa communication. L’arrivée d’un tel modèle demeure pour l’instant assez improbable : il faudra donc se contenter de la finition R-Line et du moteur de 150 ch.

En janvier 2023, Volkswagen a écoulé 1026 exemplaires de son Taigo, contre 1427 T-Roc et 1277 T-Cross.

