Renault Clio : quelles sont les versions à éviter ?

La nouvelle Renault Clio Esprit Alpine

La Renault Clio 5 est l’une des trois voitures les plus vendues en France. Et dans la gamme de ce best-seller, certaines versions sont à éviter. Les voici pour ne pas se tromper !

Clio SCe 65 ch

Avec une puissance limitée de 65 ch seulement, la Clio Sce 65 est particulièrement apathique. Un tel niveau de puissance est beaucoup trop bas au vu du poids d’une citadine polyvalente d’aujourd’hui. Même la Clio 4 ne descendait pas en-dessous de 75 ch ! Et les performances étaient déjà limitées, avec un bruit élevé sur autoroute.

Le 0 à 100 km/h est effectué en 17,1 s, quand la Clio TCe 90 le fait en 12,2 s.

Il s’agit d’un petit moteur 3 cylindres atmosphérique, qui combine ici une puissance faible avec l’absence de turbo. Il faut au minimum opter pour sa version turbocompressée TCe 90 ch.

Ce moteur SCe 65 est proposé sur la Clio Evolution, au prix de18700 euros. Pas donné pour une voiture aussi peu performante ! Si vous êtes limité en budget, autant choisir une Dacia Sandero TCe 90 ch avec un bon niveau d’équipement.

Clio Blue dCi 100

La motorisation Blue dCi 100 est la seule qui reste en diesel sous le capot de la Clio. Ses performances et sa sobriété ne posent pas problème, en revanche le contexte est décisif pour envisager ou renoncer à l’achat de cette version. En neuf, le diesel est en chute libre, et ne concerne plus que 7 % des ventes de voitures neuves ( en France en 2024 ).

A relativement court terme, une Clio Blue dCi 100 sera donc difficile à revendre. Autant s’orienter vers la motorisation hybride E-TECH 145…car en plus elle est chère : 22300 euros avec la finition Evolution.

Ce moteur ne devrait plus intéresser que certains professionnels. Si vous êtes un particulier, on vous le déconseille à moins de vivre loin du grand Paris et d’être un très gros rouleur…

Clio Evolution

Une seule finition est à éviter dans la gamme de la Clio : l’entrée de gamme Evolution. Facturée 1500 euros de moins que la Clio Techno, elle est privée de la caméra arrière, du système de navigation avec Easylink 7″, des jantes alliage 16″, des projecteurs Full LED, et des vitres arrière surteintées. Le faible écart de prix mérite un effort pour accéder à la finition intermédiaire.

Vous connaissez maintenant les Clio les moins intéressantes de la gamme actuelle, qui vient d’être remaniée en passant à trois niveaux de finition. En occasion vous pouvez suivre la même logique et vous orienter vers les versions les plus désirables : Clio Techno, Esprit Alpine, et sur les versions non restylées, RS Line et E-Tech Engineered. Du côté des motorisations, vous trouverez votre bonheur avec les moteurs TCe 100 GPL, TCe 90 ou E-TECH 145.