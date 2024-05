Nissan X-Trail N-Trek : nouvelle gamme

Nissan X-Trail N-Trek

Nissan enrichit la gamme de son X-Trail au 1er mai 2024, avec une toute nouvelle finition N-Trek. Celle-ci se positionne au niveau 3 de la gamme, juste en-dessous de la finition Tekna. En voici les détails…

Une finition N-Trek inédite

Cette nouvelle finition proposée sur le X-Trail doit miser sur un look baroudeur. Dans les faits, cela commence par une calandre « V-Motion » qui n’est pas chromée comme sur les autres finitions, mais présente une finition sombre. Les barres de toit et les rétroviseurs sont noirs, alors que la partie basse des boucliers avant et arrière est peinte en gunmétal.

Les jantes alliage 18″ du Nissan X-Trail N-Trek sont inédites, avec un traitement bi-ton qui s’accorde avec les éléments noirs. La peinture bi-ton est proposée en option, et bon point, la peinture métallisée est en option. Autre élément distinctif : des projecteurs anti-brouillard intégrés dans le bas du bouclier avant.

A l’intérieur, la présentation spécifique de cette finition comporte une sellerie lavable à l’eau, pratique pour les familles…La dotation comprend la climatisation tri-zone, le volant chauffant, les sièges avant et arrière chauffants, la navigation NissanConnect avec écran central 12,3 », Apple CarPlay et Android Auto sans fil.

Des évolutions d’équipement sur les autres finitions

Nissan a étendu la gamme de son X-Trail, qui comprend désormais 4 niveaux de finition facturés entre 43800 euros et 54200 euros selon les versions. Dans tous les cas, ce SUV mise sur sa motorisation hybride e-Power, proposée en deux roues motrices ou avec la transmission intégrale électrique e-4ORCE.

En entrée de gamme, le X-Trail Acenta reçoit de nouvelles jantes en alliage 18″, une planche de bord noire et un chargeur de smartphone à induction. Dès le niveau N-Connecta, la dotation gagne de nombreux éléments : nouvelles jantes alliage 19″, hayon électrique avec ouverture mains libres, Android Auto sans fil, sièges avant électriques à mémoire, sellerie TEP, et banquette arrière coulissante 40/20/40.

Dans le cas de la finition Tekna, c’est un rétroviseur intérieur intelligent à affichage numérique qui est ajouté en plus.

On termine avec la nouvelle gamme du X-Trail 2024 et ses différents tarifs :

La gamme du X-Trail 2024 Acenta N-Connecta N-Trek Tekna e-POWER 204ch 5 places 43 800 € 46 000 € 48 000 € 51 000 € e-4ORCE 213ch 5 places 46 100 € 48 300 € 50 300 € 53 300 € e-4ORCE 213ch 7 places 47 000 € 49 200 € 51 200 € 54 200 €

